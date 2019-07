Hoe bereikte Armstrongs beroemde uitspraak de aarde?

Waardoor was de befaamde zin van Neil Armstrong zo glashelder op aarde te horen? Dat lag aan een lichtgewicht headset van Poly, vertelde Ole Hellfritzsch, manager Benelux van het Amerikaanse bedrijf. De Deen sprak eind juni op de netwerkbijeenkomst Space Connect bij Space Expo in Noordwijk.

Gewoonlijk vlogen de piloten in 1969 nog met zware oorkleppen en microfoons die in de Tweede Wereldoorlog waren ontwikkeld. Die headsets waren echter niet geschikt voor de Apollo 11-missie, oordeelde de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA.

Zwaar ding

Hellfritzsch: „Je moet je voorstellen dat je dagenlang zo’n zwaar ding op je hoofd hebt. Dat wordt op den duur vervelend; dat gaat irriteren. Terwijl het de enige manier is om contact te houden met de aarde. Communicatie kan dan een kwestie zijn van leven of dood; van doorgaan of de missie afbreken.”

De Deen geeft aan dat de headset daarom ook absoluut veilig moest zijn. „Hij mocht geen vonken veroorzaken. Die konden in de ruimte in combinatie met zuurstof levensgevaarlijke gevolgen hebben.”

Hoe kwam de NASA bij Poly terecht?

„De NASA had geen andere optie. Poly is in 1962 begonnen als Plantronics. Het bedrijf specialiseerde zich in kleine speakertjes en lichtgewicht headsets voor de luchtvaart. Geen enkel ander bedrijf kon zo’n compact systeem leveren. We kenden via informele contacten mensen bij de NASA en kwamen er zonder moeite binnen. Bovendien konden we bewezen techniek leveren. Onze headset was betrouwbaar, zat comfortabel en had een lange levensduur. We leverden die aan de luchtvaart, het leger, overheidsinstanties, en noem maar op. Het lukte ons om hem in elf dagen geschikt te maken voor de Apollo 11-missie. Dat was voor Poly dan ook geen hogere wiskunde; de echte helden liepen op de maan.”

Hoe werd de communicatie tussen de maan en de aarde tot stand gebracht?

„Onze headsets waren aangesloten op communicatiesystemen van Motorola. Alles verliep toen nog via bedrade systemen en radiofrequenties. Ook de headsets van Armstrong en Aldrin zaten met een draad vast aan hun helm toen zij op de maan liepen.”

En nu?

„Door ontwikkelingen in de Tweede Wereldoorlog kwamen ook draadloze systemen op de markt. Wij hebben die communicatietechniek continu doorontwikkeld. We leveren nu draadloze DECT- en Bluetoothsystemen met een bereik tot 180 meter.

De headset die werd gebruikt voor de Apollo 11-missie was puur functioneel; ik vind hem niet mooi, maar hij voldeed aan alle eisen. Tegenwoordig is design belangrijk; onze headsets zijn een statussymbool geworden. Je kunt ze qua uitstraling vergelijken met een nieuwe iPhone.

Plantronics-headsets vind je tegenwoordig in kantoren, in de sport-, reis- en gamingwereld. Onze jongste versies combineren gemak met een moderne uitstraling en de nieuwste techniek.”

