Hartje winter en het regent op Groenland

Regenval op de Groenlandse ijskap wordt steeds gewoner. Zelfs midden in de winter. Daardoor smelt de ijskap aan de bovenkant versneld weg, of zoals de wetenschappers van de Columbia University en het Scripps Institution of Oceanography (VS) het zelf zeggen: „De regen eet het ijs op.”

De wetenschappers publiceerden hun bevindingen donderdag in het wetenschappelijke tijdschrift The Cryosphere. Ze verwachten dat regen in de winter een gewoon verschijnsel wordt, wanneer Groenland door klimaatverandering verder opwarmt.

Het afsmelten van het ijs is de laatste decennia steeds sneller gegaan. De temperatuur boven de Groenlandse ijskap is sinds 1990 opgelopen met 1,8 graden Celsius in de zomer en 3 graden in de winter. Elk jaar verliest de ruim 1,7 miljoen vierkante kilometer grote ijskap een duizelingwekkende 270 miljard ton ijs. Evenveel als bijna 7 miljard afgeladen vrachtauto’s vol.

Het meeste ijs verdwijnt doordat ijsbergen afkalven van gletsjers en wegdrijven in de oceaan. Maar de laatste tijd neemt ook de hoeveelheid smeltwater van de ijskap hard toe. Inmiddels verliest Groenland 70 procent van zijn ijs via smeltwater. De onderzoekers stellen dat de winterse regenval het ontstaan van smeltwater heeft aangejaagd.

Voor hun onderzoek combineerden de wetenschappers satellietwaarnemingen van 1979 tot 2012 en de meetgegevens van twintig geautomatiseerde weerstations. De grootste verrassing die uit het onderzoek kwam was de invloed van regen op het verdwijnen van de Groenlandse ijskap, zegt hoofdonderzoeker Marilena Oltmanns van het Duitse GEOMAR Centre for Ocean Research. De snelheid waarmee de ijskap afsmelt is de afgelopen decennia in de zomer verdubbeld en in de winter zelfs verdrievoudigd. Met name door regenval.