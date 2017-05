Ford test auto’s in nieuwe kou- en hittefabriek

Autofabrikant Ford bouwt in Keulen een hypermoderne fabriek waarin extreme weersomstandigheden kunnen worden nagebootst. Siberische vrieskou, verzengende woestijnhitte en hoge luchtvochtigheid. Elk nieuw model Ford, onderweg van prototype naar rijklaar product, krijgt het binnenkort binnenshuis zwaar voor de kiezen.

De Amerikaanse autofabrikant (wereldwijd 203.000 medewerkers, meer dan 60 fabrieken) kan in zijn Enviromental Test Centre met één druk op de knop uitzonderlijke weersomstandigheden simuleren. Onderzoekers laten de temperatuur desgewenst stijgen van min 40 naar plus 55 graden Celsius. Verder kan Ford in Keulen hevige regenval, een sneeuwstorm en zelfs een orkaan nabootsen.

De gloednieuwe onderzoeksfaciliteit is in staat om hoogten van 5200 meter te simuleren, hoger dan de Mont Blanc, de hoogste bergtop in de Alpen. Een luchtvochtigheid van 95 procent? Geen probleem. Windsnelheden tot 250 kilometer per uur? Ford draait er zijn hand niet voor om.

Windtunnels

De 5500 meter grote faciliteit moet binnenkort zijn deuren openen. De zogenaamde weerfabriek verrijst bij het Europese hoofdkwartier van Ford in Keulen. Het onderszoekscentrum is het eerste ter wereld dat genoemde hoogten van 5200 meter kan nabootsen.

Ford wil er al zijn prototypes gaan testen. De autofabrikant kan negen voertuigen tegelijk onderzoeken op comfort en veiligheid. Elk nieuw Fordmodel wordt in totaal onderworpen aan testen van 5,5 miljoen kilometer op duurzaamheid, zegt de fabrikant.

De testlocatie bestaat uit twee windtunnels, een laboratorium voor onderzoek op grote hoogte en vier ruimtes voor klimatologisch onderzoek, waarvan er drie geschikt zijn voor autotesten in een hoge luchtvochtigheid.

„Dit is een belangrijke stap voorwaarts die Ford in staat stelt om op een efficiënte manier de meest veeleisende milieuomstandigheden uit de hele wereld te simuleren onder herhaalbare omstandigheden”, aldus vicepresident Joe Bakaj van de afdeling productontwikkeling van Ford Europa.

Modderbaden

De Fordtestlocatie bij Keulen is een aanvulling op de bestaande onderzoeksfaciliteit in het Belgische Lommel, waar Ford auto’s onderwerpt aan modderbaden en zoutwateromstandigheden.

Veel autofabrikanten testen hun nieuwe auto’s op dit moment in de kou van Scandinavië en de hitte van Death Valley in Amerika. Volgens Ford maakt de weerfabriek in Keulen het mogelijk om auto’s sneller te testen, omdat testrijders niet eerst naar alle uithoeken van de wereld hoeven te reizen.

Fotografen van automagazines zullen daarom voortaan bij de poolcirkel en in woestijnen minder onherkenbaar gemaakte nieuwe Fordmodellen tegenkomen.