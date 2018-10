Flitsende ster in oktober goed zichtbaar

Met ster Algol op 90 lichtjaar afstand is iets bijzonders aan de hand. En het is met het blote oog te zien: grofweg elke 3 dagen (69 uur) daalt de lichtsnelheid van de ster met maximaal 30 procent. En nee, hier zijn geen aliens bezig.

Algol is een heldere drievoudige ster in het sterrenbeeld Perseus. Twee van de drie sterren schijnen zwakker, en één van de zwakke sterren (Algol B) bedekt de lichtsterke ster (Algol A) geregeld, vanaf de aarde gezien. De lichtsterkte daalt dan tot 30 procent. De dip in de lichtsterkte duurt ongeveer 10 uur. En dat verschijnsel laat zich in oktober vanaf de aarde gemakkelijk bekijken aan de oostelijke hemel. Onder meer op 3 oktober om 23.47 uur start er een dip.

Duivelsster

Vanwege zijn veranderlijke lichtsterkte draagt de ster ook de onheilspellende namen Algol (demon), Gorgona, Gorgonea Prima, Duivelsster en El Ghoul.

Algol is bovendien een van de weinige normale sterren die ook radiogolven uitzendt. De oorzaak daarvan zijn mogelijk sterbevingen op de nabije partnerster.