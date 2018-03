Fietsverlichting die het altijd doet

Zeker in een gezin geldt dat fietsen altijd maar weer de aandacht vragen. Ligt er geen ketting naast de kast, dan is het wel de lamp die niet deugt. Twee Russen komen met verlichting die het altijd doet.

Semyon en Daniil Filippov zijn geen tweelingbroers, maar hebben wel opvallend veel overeenkomsten. Zo hebben ze allebei natuurkunde gestudeerd en fietsen ze beiden veel. Ze wonen in Kemerovo, een grote stad een paar duizend kilometer ten oosten van Moskou. ’s Winters is het er met een gemiddelde temperatuur van 18 graden onder nul flink koud. Maar koud of niet, de broers stappen op de fiets.

Een fietsverlichting op batterijen is bij die bittere kou niet zo’n goed idee, is de ervaring van de twee. Vandaar dat ze hun natuurkundige kennis hebben ingezet om een totaal nieuwe aandrijving te ontwikkelen die geen wrijvingsweerstand heeft en het zelfs bij min 30 nog prima doet.

Aan het frame van de fiets zitten twee kleine, krachtige neodymiummagneten. Een bij het voorwiel, de andere ter hoogte van het achterwiel. Deze permanente magneten leveren door inductie voldoende energie om een zuinig ledlampje van stroom te voorzien. Bij inductie wordt er elektriciteit opgewekt in een steeds wisselend magnetisch veld. Doordat de magneet vast op het frame zit en het wiel (met daarop twee of vier lampjes) steeds langskomt, verandert het magnetisch veld continu.

De ledlampjes branden alleen als de fiets in beweging is. Iedere keer dat ze langs de magneet komen, lichten de lampjes kort op. Precies lang genoeg om een omwenteling van het wiel te blijven branden.

Niet voor niets hebben de broers hun vinding Arara genoemd, wat Portugees is voor ara. Ze willen de verlichting niet alleen gaan leveren in wit, maar in een veelkleurigheid die niet voor die van een papegaai onderdoet.

Datzelfde geldt voor de plaats van de verlichting. In Nederland is elke fietser verplicht in het donker verlichting aan voor- en achterkant te voeren, maar daarin voorziet Arara niet. De wielverlichting is niet zozeer bedoeld om te zien, maar vooral om door andere weggebruikers gezien te worden. Het filmpje op hun website laat zien dat de broers daar goed in zijn geslaagd. De fiets is vanuit elke hoek goed zichtbaar.

Arara moet op de markt komen in twee types, die naast elkaar kunnen worden toegepast. De ene variant licht direct op en is bij stilstand meteen weer uit. De andere heeft een minuut of drie nodig om op te starten, maar blijft bij stilstand nog twee minuten nagloeien. En dat is wel zo veilig.

De lampjes zijn nog niet leverbaar. Eerst moeten de twee Russen hun crowdfundingscampagne op Indiegogo succesvol afronden, maar daarin zijn ze al aardig op weg. Lukt dat, dan verwachten ze de eerste lampjes begin volgend jaar te kunnen leveren. Het goedkoopste setje zal zo’n 80 euro gaan kosten.

arara.bike