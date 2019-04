Fiets zonder sleutel op slot met slimme app

Een fietsslot ontwerpen dat zichzelf automatisch ontgrendelt, dat is nog te doen. Twee Duitse uitvinders hebben er echter een gemaakt dat ook vanzelf op slot gaat.

Het verhinderen van diefstal heeft voor de ontwerper van een ouderwets, degelijk fietsslot duidelijk prioriteit. Gebruiksgemak komt op de tweede plaats. Vergelijk dat eens met een moderne auto, die zichzelf vergrendelt als de bestuurder wegloopt en ontgrendelt als hij in de buurt komt.

Juist voor fietsers is dat een welkome ontwikkeling. Zeker als er één of twee kinderen meerijden, kan er bij het opzoeken van een sleutel of het openen van een slot een onveilige situatie ontstaan.

I LOCK IT is een ontwerp van twee jonge Duitsers: Christian Anuth en Markus Weintraut. Het idee voor een handsfree slot kwam bij hen op in 2013, toen beiden nog studeerden. In de stad waar ze hun opleiding volgden, was een fietsketting bittere noodzaak. Zelfs als ze hun fiets maar een paar minuten stalden.

Financiering

Na een tijd van ontwerpen en uitproberen en een succesvolle lancering van hun slimme slot op Kickstarter in 2016, waarmee de financiering in korte tijd rond was, is het beide Duitsers gelukt een levensvatbaar bedrijf op poten te zetten. Dat is best een prestatie, veel uitvinders die via crowdfunding hun nieuwe producten weten te financieren, komen toch nooit verder dan het leveren aan mensen die er op deze manier geld in hebben gestoken.

Het slimme slot zoekt via bluetooth contact met de smartphone van de eigenaar van de fiets. Zodra die dicht bij zijn fiets komt, springt het slot automatisch open. Loopt hij een paar meter bij zijn fiets vandaan, dat gaat de fiets op slot. Sensoren in het slot voorkomen dat dit rijdendeweg gebeurt.

Een fiets automatisch op slot zetten is eerder geen ontwerper gelukt. Het is ook een stuk lastiger dan een slot openen, want er zit weleens een spaak in de weg. I LOCK IT kent dat probleem ook en waarschuwt de weglopende eigenaar in dat geval met een geluidssignaal. Die moet dan teruglopen naar zijn fiets en het wiel een eindje verschuiven.

Openbreken

Datzelfde alarm –maar dan harder– klinkt als iemand probeert het slot open te breken of de fiets te verplaatsen. Tegelijkertijd krijgt de eigenaar een melding op zijn telefoon en kan hij actie ondernemen. Als dat nog nodig is, want de kans is groot dat de dief door de herrie al op de loop is gegaan.

Fietsers die nog meer zekerheid willen, bijvoorbeeld bij langdurige stalling op stille plaatsen, kunnen een insteekkabel aanschaffen die aan het slot kan worden bevestigd. Hiermee kan de fiets aan een fietsenrek of paal worden vastgemaakt.

De goedkoopste I LOCK IT kost 129 euro. Wie geen smartphone heeft, kan voor 25 euro een slimme sleutelhanger aanschaffen die de taak van de telefoon overneemt.