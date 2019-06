Ernstige huidkanker beter te genezen

De overlevingskans van patiënten met ernstige huidkanker is de afgelopen jaren sterk vergroot dankzij nieuwe medicijnen. Dat meldde het kankerinstituut Antoni van Leeuwenhoek vrijdag.

Een op de drie Nederlandse patiënten die in 2015 gediagnosticeerd werden met uitgezaaid melanoom leefden drie jaar later nog. In 2012 was dat bij een op de vijf patiënten het geval. Tien jaar geleden overleden vrijwel alle patiënten binnen een jaar.

Oncologen van het instituut schatten dat ernstig zieke huidkankerpatiënten inmiddels meer dan 40 procent kans hebben om drie jaar na de diagnose nog in leven te zijn. Over drie jaar is bekend hoe hoog die kans precies is.

Een meerderheid van de patiënten die de eerste drie jaar van de ziekte overleeft, weet de kanker ten slotte te overwinnen.

De oncologen hebben een scherp beeld doordat Nederland een wereldwijd uniek registratiesysteem heeft voor patiënten met uitgezaaid melanoom. Dit systeem is in 2012 opgezet bij de introductie van de eerste immuuntherapie.