Energiezuinige waterkoker verwarmt geen druppel te veel

Ondanks het feit dat er veel initiatieven zijn om energie te besparen, gaat er nog altijd veel verloren. Vooral de keuken kan nog wel wat innovaties gebruiken. De Duo Carafe is een mooie aanzet.

Koffie en thee zetten zijn van die zaken die elke dag meerdere keren terugkomen. We realiseren het ons niet zo, maar dat kost veel meer energie dan gedacht. Neem de waterkoker. Daarin wordt een relatief klein verwarmingselement met behulp van elektriciteit buitensporig heet gemaakt om een flinke hoeveelheid stilstaand water aan de kook te brengen.

Kalkaanslag

In de loop van de tijd boet deze manier van werken ook nog eens flink aan efficiëntie in, omdat het metalen verwarmingselement aan corrosie en kalkaanslag onderhevig is. Dat is te ondervangen door het tijdig te ontkalken – in de praktijk maar al te vaak een klusje dat maanden op zich laat wachten.

Reden voor de in de Amerikaans staat South Carolina woonachtige Jerry Callahan om het principe van de waterkoker eens grondig te herzien. En met succes, het resulteerde in zijn bedrijf Heatworks.

Batterijen

De door Callahan uitgedachte Duo Carafe is een waterkoker die water pas verhit op het moment dat het wordt uitgeschonken. Zo gaat er geen druppel verloren. Waterverwarmer zou overigens een betere benaming zijn, want door de toepassing van slimme technologie is de Duo Carafe in staat om water tot op de graad nauwkeurig te verwarmen. Bijvoorbeeld op de gewenste temperatuur van de babyfles. Dat kan zelfs onderweg, want hij werkt op batterijen.

Dat laatste zegt meteen iets over de mate van energiezuinigheid van het apparaat. En dat krijgen de mensen van Heatworks weer voor elkaar door de elektriciteit die hun waterkoker nodig heeft totaal anders toe te passen. De oude vertrouwde waterkoker gebruikt stroom om een verwarmingselement te verhitten – een energieslurpende methode. De Duo Carafe stuurt de elektriciteit via elektroden door het koude water terwijl het wordt uitgeschonken. De elektronenstroom loopt dus door het water heen en brengt de waterdeeltjes op een hoger energieniveau. Het gevolg is dat de watermoleculen wild gaan bewegen, juist iets wat ook gebeurt als water wordt verwarmd.

Magnetron

De wijze waarop de Duo Carafe water verwarmt lijkt op die van de magnetron. Het verschil is dat er in de magnetron microgolven worden geproduceerd. Die worden door het voedsel gestuurd om de moleculen op een hoger energieniveau te brengen.

Kalkaanslag treedt er bij de Duo Carafe niet op. De toegepaste elektroden bestaan uit grafiet en worden niet warm. Dat maakt het apparaat volgens de makers veiliger dan een gewone waterkoker.

De Duo Carafe komt later dit jaar op de markt en gaat ruim 250 euro kosten. Daarnaast werkt Heatworks aan een compacte, energiezuinige vaatwasser die werkt volgens hetzelfde principe. Een systeem dat water voor dagelijks gebruik –zoals douchen– verwarmt, is al op de markt.