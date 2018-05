Eerste raketvlucht Virgin Galactic na crash

Voor het eerst sinds het ongeluk in oktober 2014 heeft Virgin Galactic afgelopen maand weer een testvlucht met werkende raketmotor gemaakt. Toch heeft het bedrijf nog een lange weg te gaan voor het passagiers kan vervoeren. Veel betalende klanten wachten al tien jaar op hun ‘ruimtereis’.

Virgin Galactic lanceert zijn ruimtevaartuig niet vanaf de grond. Tot 15 kilometer hoogte hangt het onder moederschip WhiteKnightTwo. Na ontkoppeling ontsteekt het ruimteveer zijn raketmotor en schiet het in een tiental seconden voorbij de grens met de ruimte: 100 kilometer hoogte. Voordeel van deze aanpak is dat het ruimtevaartuig minder zware raketmotoren nodig heeft, wat het toestel compacter en –in theorie– minder kostbaar maakt.

video

Rond het toppunt van de vlucht kunnen de passagiers een aantal minuten door de cabine zweven en genieten van het uitzicht: de kromming van de aarde. Daarna is het weer ”riemen vast” en terug naar de aarde. Het toestel keert met een glijvlucht terug op de thuisbasis in de Mojavewoestijn in Californië.

Vooral de crash van het passagierstoestel in oktober 2014 betekende een flinke tegenslag voor Virgin Galactic. Door problemen met de raketbrandstof en -motor had SpaceShipTwo dat jaar alleen glijvluchten gemaakt vanaf het moederschip WhiteKnightTwo.

Op 31 oktober zou de bemanning een eerste testvlucht maken met een nieuw type vaste brandstof. Nadat het moederschip de hoogte van 50.000 voet had bereikt, werd het ruimtevaartuig ontkoppeld. Twee seconden later ontbrandde de raketmotor. Dertien seconden in de vlucht ging het mis: het toestel viel uiteen. Over een afstand van 8 kilometer kwamen de brokstukken neer in de Mojavewoestijn. De piloot raakte gewond, de copiloot kwam om het leven.

Onderzoek van de Amerikaanse transportveiligheidsraad NTSB wees uit dat de oorzaak van de crash in de twee staartvinnen lag: terwijl de raketmotor brandde en het toestel nog opsteeg, gingen de staartvinnen al in de vaanstand, terwijl ze pas tijdens de daling mochten opklappen.

Een van de piloten bleek te vroeg de vergrendeling van de staartvinnen te hebben uitgeschakeld. Hij had weliswaar niet het commando gegeven de staart in de vaanstand te zetten, maar de krachten rond het opstijgende toestel zorgden ervoor dat ze dat uit zichzelf deden. Ze braken af en het toestel crashte.

Over de termijn waarop het verwacht passagiers te vervoeren, doet Virgin Galactic geen uitspraken meer. Gezien het feit dat de VSS Unity nu voor het eerst zijn raketmotor heeft gebruikt en een hoogte van slechts 25 kilometer bereikte, kunnen de aspirant-astronauten ervan uitgaan zijn dat die eerste vlucht nog zeker achttien maanden op zich laat wachten. Tegelijkertijd biedt dit bedrijf nog altijd de beste kans om de droom van een ruimtevlucht te verwezenlijken. Twee concurrenten, Space Expedition Curaçao (SXC) en het Amerikaanse XCOR Aerospace, hebben de race ondertussen gestaakt: in 2017 moesten ze faillissement aanvragen.