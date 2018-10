Eerste exomaan gevonden

Van de vondst van een nieuwe exoplaneet kijkt eigenlijk niemand meer vreemd op, of het moet een heel bijzondere zijn. Een exomaan is echter een heel ander verhaal. Astronomen van de Columbia University (VS) hebben het eerste bewijs gevonden voor het bestaan van een maan buiten ons zonnestelsel.

De reusachtige maan –zo groot als de planeet Neptunus– cirkelt om de Jupiterachtige gasreus Kepler 1625b in een zonnestelsel 8000 lichtjaren ver weg. Dat blijkt uit observaties met de ruimtetelescopen Hubble en Kepler.

In ons zonnestelsel cirkelen 195 bekende manen, maar daar zit niet zo enorme reus tussen, schrijven de astronomen Alex Teachey en David Kipping woensdag het wetenschappelijke tijdschrift Science Advances. Uit berekeningen volgt dat de gasreus wordt begeleid door een gasmaan, zoals ons zonnestelsel die ook niet kent.

Kipping: „Het is de eerste keer dat we een maan buiten ons zonnestelsel detecteerden. We zagen minime verschuivingen en veranderingen in de lichtcurve van de ster die onze aandacht trokken.” Omdat er geen aanwijzingen zijn voor een tweede planeet die baantjes trekt om de ster, zouden de metingen wijzen op „een maan die zijn planeet volgt als een hondje aan de riem.”