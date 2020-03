Duurzaam onder de douche

De douche is niet alleen een grootverbruiker als het om water gaat, maar ook een energieslurper. Duurzaam douchen blijft een zoektocht, maar dat wil niet zeggen dat er geen oplossingen zijn.

Bij duurzaam douchen denk je algauw aan een waterbesparende douchekop. Die bespaart water en energie en belooft voldoende comfort om aangenaam te kunnen douchen.

De praktijk is weerbarstiger. De werkelijke besparing valt vaak tegen en het dochen is vaak minder comfortabel. Een traditionele douchekop verbruikt 17 liter water per minuut, een ecodouchekop 9 tot 10 liter, en vanaf een verbruik van 7,2 liter mag hij de naam waterbesparend dragen.

Er zijn waterbesparende douchekoppen die met minder dan 5 liter water per minuut toe kunnen doordat ze water vernevelen, zoals de Altered Shower. „Deze douches bieden veel comfort. Van een nevel word je heel snel heel nat, maar er zit een adder onder het gras. Het risico op legionella is bij dergelijke systemen erg groot. Fijne druppeltjes met deze bacterie kunnen tijdens het douchen worden ingeademd en een gevaarlijke longontsteking veroorzaken”, zegt Louck Jansen van Oxiwaterjet Europe.

Zeker voor ouderen en mensen met weinig weerstand is legionella een sluipmoordenaar, met alleen al in Nederland honderden bevestigde gevallen per jaar, waarvan enkele tientallen met dodelijke afloop.

Het comfort dat een mix van water en lucht biedt, valt ook te realiseren met de Airdouche, een hulpstuk van slechts een paar tientjes dat zich eenvoudig tussen kraan en doucheslang laat installeren. Een doucheslang en -kop waarin geen stilstaand water achterblijft, maken het geheel compleet. Het hulpstuk is een Australische vinding uit het begin van de eeuw, speciaal in het leven geroepen om het watergebruik in dit land terug te dringen. „Je kunt het zien als een kurk met vier gaten die met behulp van de waterdruk in de leiding vier waterstralen maakt die via een inlaat met lucht in contact komen. De lucht geeft de waterstroom een extra boost.” Na het douchen lopen douchekop en slang leeg, waardoor het risico op legionella tot nul wordt gereduceerd.

De aanwezigheid van lucht heeft voordelen. Er treedt geen verlies aan comfort op en het haren wassen gaat sneller, omdat het water beter op de gewenste plek komt. Het bespaart ook shampoo, want samen met lucht kan zeep goed zijn werk doen.

Het verbruik van de Airdouche komt uit op 8 liter water per minuut en is daarmee volgens de regels niet waterbesparend te noemen. In combinatie met een waterbesparende douchekop werkt het systeem niet. Wil je toch meer besparen, dan kun je altijd de kraan een beetje dichtdraaien.

Wie de besparing van de Airdouche niet ver genoeg gaat en toch al van plan is om zijn badkamer te verbouwen, komt uit bij een oplossing als de Upfall Shower, die het gebruikte douchewater direct reinigt en hergebruikt. Houd dan wel rekening met een investering van een paar duizend euro.