Delfts hyperloopteam grijpt naast titel

Het is een studententeam uit Delft niet gelukt om een belangrijke hyperloopwedstrijd in Californië te winnen. Ze hoopten een 'vacuümtrein' met ongeveer 450 kilometer per uur door een speciale buis te laten schieten, wat een wereldrecord zou zijn, maar op de wedstrijddag ging hun capsule niet harder dan 142. WARR Hyperloop, een studententeam van de Technische Universiteit München, wist met 466 kilometer per uur het record wel te breken en sleepte de eerste prijs binnen.

Volgens het team Delft Hyperloop was een onderdeel dat de motor aanstuurt te heet geworden in de vacuümbuis. Daardoor stopte hij ermee. Een ontwerpfout van de motorbouwer, aldus de studenten: ,,Ze hebben een motor speciaal voor ons gemaakt, maar niet geheel perfect dus.''

Toch overheerst voldoening. Honderden teams hadden zich aangemeld voor de wedstrijd, maar slechts vier teams kwamen door alle keuringen en selecties en mochten een snelheid neerzetten.

De wedstrijd, de Hyperloop Pod Competition, is georganiseerd door SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van de kleurrijke en controversiële zakenman Elon Musk. Hij is ook de drijvende kracht achter het concept van de hyperloop. Dat is een soort vacuümtrein. Een capsule vliegt door een buis, die vrijwel vacuüm is gezogen. Het idee is dat de trein door de lage luchtweerstand enorme snelheden kan bereiken, sneller dan het geluid en sneller dan passagiersvliegtuigen. Een rit Amsterdam-Parijs zou dan een halfuur duren.

Delft won de eerste hyperloopwedstrijd, begin vorig jaar. Bij de tweede editie, vorige zomer, verloren ze de titel aan WARR Hyperloop.