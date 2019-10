Creationist Bates ontvangt eredoctoraat voor onderzoek naar aliens

Gary Bates, directeur van Creation Ministries International (CMI) in de VS, heeft een eredoctoraat ontvangen uit handen van Kenneth Talbot, president van het Whitefield Theological College in Lakeland (VS). Dat maakte CMI dinsdag bekend.

Bates ontving het doctoraat voor zijn jarenlange onderzoek naar bizarre, buitenaardse verschijnselen zoals ufo’s en gerapporteerde ontvoeringen door aliens. Hij ontmaskerde ufo-verschijningen en ontmoetingen met buitenaardse wezens als satanische fenomenen, zoals mensen vroeger melding maakten van elfjes, weerwolven en demonen.

De verschijningsvorm van de aliens lijkt cultureel bepaald en zich aan te sluiten bij een bepaald bijgeloof. Zo verschenen ze in de jaren 70 van de vorige eeuw met een helm op, precies zoals toenmalige films de buitenaardsen vertoonden. Vandaag verschijnen ze zoals ze tegenwoordig worden afgebeeld in populaire sciencefictionfilms, -boeken en -computerspelletjes.

Zijn boek ”Alien Intrusion. Unmasking a deception” (2011) –Buitenaardse indringers. Ontmaskering van misleiding– bleek een bestseller. Het boek stond maandenlang in de top-50 van Amazon, een uitzondering voor een boek uit creationistische hoek. Inmiddels is het uitverkocht. Alleen de bijbehorende video (2018) is nog beschikbaar.

Talbot noemde Bates’ boek „messcherp, geloofwaardig en bovenal, Bijbels.” Volgens hem is het belangrijk dat predikanten en christenen kennis nemen van het boek, dat gaat over een „ongelooflijk populair cultureel thema.” Het boek van Bates is „eenvoudigweg het beste dat er momenteel beschikbaar is op dit gebied.”

„Het boek bereikte ook vele niet-christelijke lezers”, schrijft Robert Carter in het bericht van CMI. „We hebben getuigenissen ontvangen van voormalige niet-christenen die door het lezen van dit boek tot bekering zijn gekomen.” Christenen blijken echter ook beïnvloed door het ufo-fenomeen en het geloof in leven op ander planeten. Carter: „Bijna net zo sterk als niet-christenen.”

Het Whitefield Theological College in Florida is onder meer bekend vanwege de apologeet R. C. Sproul (1939-2017), van wie verschillende titels in het Nederlands zijn vertaald, en door hebraïcus Kenneth Gentry. Beide wetenschappers zijn aan deze academische instelling gepromoveerd.