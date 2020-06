Consortium gaat invoering 13-wekenecho onderzoeken

Een landelijk consortium onder leiding van twee gynaecologen van het Leids Universitair Medisch Centrum en het UMC Utrecht gaat de voors en tegen van het invoeren van de 13-weken echo onderzoeken.

Dat maakte de twee universiteiten vrijdag bekend. Onderzoeksfinancierder ZonMW had voor de studie een bedrag van 900.000 euro beschikbaar gesteld.

Het project moet duidelijk maken of de voordelen van een extra echo in de zwangerschap opwegen tegen de nadelen, zoals ongerustheid door onduidelijke bevindingen. Wanneer het onderzoek zal beginnen, is nog niet bekend.

In zijn laatste Kamerbrief daarover noemde verantwoordelijk staatssecretaris Blokhuis als datum eind 2021. Aanvankelijk was eind 2020 de bedoeling, maar een inventarisatie wees uit dat er eerst extra echoscopisten moeten worden gevonden en opgeleid.