Chloroquine geen onschuldig middel, preventief gebruik af te raden

Het reuma- en malariamedicijn (hydroxy)chloroquine moet niet als preventief middel worden voorgeschreven tegen besmetting met het coronavirus.

Die oproep doet de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) aan huisartsen en apothekers.

Bij de IGJ kwamen signalen binnen dat dat mogelijk wel gebeurt. De inspectie wijst erop dat het volstrekt onbewezen is dat chloroquine enige preventieve werking heeft tegen het coronavirus. „Bovendien is chloroquine geen geneesmiddel om lichtvaardig mee om te gaan: het is zeer toxisch bij overdosering.”

Overmatig gebruik van chloroquine of hydroxychloroquine kan onder meer hartritmestoornissen, plotseling verlies van gezichtsvermogen en hoofpijn veroorzaken. Een inname van 5 gram chloroquine kan voor volwassenen zelfs dodelijk zijn. Hydroxychloroquine, dat net als chloroquine in tabletten van 0,5 gram verkrijgbaar is, is minder giftig maar kan wel voor kinderen al bij een dosis van 1 tot 2 gram levensgevaarlijk zijn.

De IGJ benadrukt dat chloroquine alleen bij ernstige infecties mag worden toegediend, zoals beschreven in de richtlijnen van de Stichting Werkgroep Antibioticabeleid. Deze richtlijn geeft artsen de vrijheid om te kiezen voor een behandeling met medicamenten, ook al is er nog onvoldoende bewijs van effectiviteit.

Ernstig zieke coronapatiënten kunnen op de intensive care een combinatietherapie krijgen van chloroquine of hydroxychloroquine plus een dosis van de virusremmer remdesivir. Gezien de bijwerkingen is hartbewaking tijdens deze behandeling het advies.

Het decennia oude malariamedicijn wordt gezien als een mogelijk kansrijk middel tegen de ziekte Covid-19, die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Maar de werking ervan wordt nog onderzocht.

Tot nu toe is er nog geen goedgekeurd middel tegen Covid-19 op de markt.