Chinese wetenschappers klonen aapjes

Chinese wetenschappers zijn erin geslaagd twee aapjes te klonen op dezelfde manier als twintig jaar geleden het bekende Schotse schaap Dolly werd verwekt.

De twee makaken, Zhong Zhong en Hua Hua, werden enkele weken geleden geboren in een laboratorium in China, zo bleek woensdag uit een publicatie in het wetenschappelijke tijdschrift Cell. De aapjes zijn nu zes en acht weken oud.

Makaken worden veel gebruikt voor medisch onderzoek, omdat de genen sterk lijken op die van de mens. De wetenschappers wijzen er dan ook op dat dergelijke genetisch identieke aapjes nuttig zullen blijken bij onderzoek naar erfelijke ziekten.

Video

De Chinezen werkten met dezelfde techniek als in 1997 bij de totstandkoming van het eerste gekloonde schaap, Dolly. Ze haalden de celkern uit bindweefselcellen van een makakenfoetus en plaatsten die in een lege eicel van een andere makaak. Met elektrische schokjes werden de identieke ontstane embryo’s vervolgens aangezet tot deling en teruggeplaatst bij makakendraagmoeders. Helemaal vlekkeloos verliep de operatie niet, want meer dan zeventig andere kloonpogingen mislukten.

De Chinezen krijgen de nodige kritiek van Britse embryowetenschappers. Zo stelt prof. Robin Lovell-Badge van het Francis Crick Instituut in Londen tegenover de BBC dat de gebruikte kunstgrepen om de aapjes te klonen „erg inefficiënt en gewaagd zijn. Het is niet een stap dichterbij het klonen van mensen.”

Collega Darren Griffin van de universiteit van Kent noemt dergelijke kloonaapjes weliswaar nuttig voor onderzoek naar menselijke ziekten, maar wijst tegelijk op de noodzaak van ethische bezinning.