Chemici uit Israël: behandeld kraanwater doodt coronavirus

In deze tijden van corona is het ontsmetten van handen dagelijkse routine. Dat kent zo zijn nadelen. Bijvoorbeeld dat die zo droog en ruw worden als schuurpapier. Maar dat euvel zou verholpen moeten zijn door een recente uitvinding van twee scheikundigen van de Israëlische Bar-Ilan University: desinfecterend kraanwater.

De voordelen van de uitvinding zijn legio: schadelijke chemicaliën zijn overbodig. Het desinfectant is volstrekt veilig voor mens en dier – het kan zelfs worden gedronken. Maar het vernietigt wel alle soorten bacteriën, sporen en virussen, inclusief bacteriën die resistent zijn tegen antibiotica.

De beide uitvinders, Eran Avraham en Izaak Cohen, maken gebruik van stoffen die van nature zijn opgelost in kraanwater, zoals zuurstof en zouten. Als het water in aanraking komt met een bundel ragfijne elektroden, wordt het omgezet in een desinfecterend goedje, waarvan de samenstelling vooralsnog geheim is.

Spuitflacon

Ze hebben de elektroden toegepast in een spuitflacon, maar ze kunnen ook worden geplaatst in vochtige omgevingen waar bacteriegroei en virussen ongewenst zijn. Bijvoorbeeld in airconditioninginstallaties en in ruimtes waar met vis en vlees wordt gewerkt. Zelfs voor de verwijdering van pesticiden op groenten en fruit, in desinfectiespray’s en in antibacteriële wegwerphandschoenen zijn ze nuttig.

In een van de Israëlische ziekenhuizen is de techniek getest op multiresistente bacteriën. Drie minuten na blootstelling aan het desinfecterende kraanwater waren alle bacteriën vernietigd; soms waren een paar seconden voldoende om ze te doden.

Coronavirus

Recent testte Ronit Sarid, hoogleraar virologie van de Bar-Ilan University, de techniek op virussen, zoals een herpesvirus en het coronavirus OC43. „Beide virussen bleken volledig vernietigd nadat ze enige tijd waren blootgesteld aan het desinfectant. De structuur van coronavirus OC43 is vergelijkbaar met die van het SARS-CoV-2-virus (het ziekmakende virus dat zich nu wereldwijd heeft verspreid, red.) Dat doet vermoeden dat ook dit virus gemakkelijk kan worden gedood met dit middel”, zo liet Sarid eerder deze week weten op de website israel21c.org.

De ontsmettende werking is 100 keer sterker dan die van chloorbleekwater, stelt Avraham. „Lage concentraties van 50 tot 200 milligram actieve stof per liter zijn genoeg om alle soorten virussen te doden, terwijl er van bleekwater 5000 tot 20.000 milligram per liter nodig is.”

Goedkoop

Om hun vinding aan de man te brengen, krijgen de uitvinders hulp van de onderzoeks- en ontwikkelingsafdeling van de Bar-Ilan University (BIRAD). Frances Shalit, afdelingshoofd van BIRAD, beseft dat er veel antibacteriële desinfectiemiddelen op de markt zijn. „Maar deze techniek is gebaseerd op water, en daardoor heel goedkoop. Het is ook nog eens drie keer zo effectief en minder giftig voor mensen dan bestaande desinfectiemiddelen.”