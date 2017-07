Centrales vaker stilgelegd vanwege klimaatverandering

In een aantal Europese regio’s zal het door klimaatverandering in 2030 moeilijker worden om een stabiele elektriciteitsproductie te garanderen, constateerden wetenschappers van Universiteit Leiden. Ze publiceerden hun onderzoek maandag in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Energy.

Zogeheten thermo-elektrische energiecentrales –die kolen of gas verstoken of op kernenergie draaien– gebruiken enorme hoeveelheden zoet water om te koelen. Een grote gascentrale gebruikt bijvoorbeeld een Olympisch zwembad aan water per minuut. Als het koelwater tijdens hittegolven te weinig beschikbaar of te warm is, moeten energiecentrales hun productie terugschroeven of zelfs stilleggen.

Energietekort

Uit de analyse van de Leidse wetenschappers bleek dat regio’s die risico lopen op energietekorten zich vooral bevinden in Spanje, Italië, Zuid-Frankrijk en Griekenland, maar ook rondom de Rijn in Duitsland, Bulgarije en Polen.

Tijdens hevige hittegolven zullen centrales hun productie stil moeten leggen, terwijl de elektriciteitsproductie niet kan worden opgevangen door een andere centrale of zonnepanelen en windmolens. Stroomstoringen of zelfs uitval van de elektriciteit zal het gevolg zijn. Het team geeft in overweging om de –vaak oude– centrales te gaan koelen met zeewater.