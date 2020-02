Buitenaards leven blijft intrigerende kwestie

Een intrigerende kwestie blijft voor veel mensen of er op planeten bij al die miljarden sterren in het heelal leven aanwezig kan zijn. Voor Barthel is dat geen vraag. „Er bestaan miljarden planeten en manen rond sterren. In het heelal hebben chemische processen plaats; de noodzakelijke elementen en voorwaarden voor leven zoals wij dat kennen zijn op talloze plekken voorhanden.” De hoogleraar veronderstelt op basis van de evolutietheorie dat primitief ééncellig leven zich op de aarde heel snel zou hebben ontwikkeld. „Al in de eerste miljard jaar na het ontstaan van onze planeet.” Mede daarom denkt hij dat de kans groot is dat zich elders in het heelal ook primitief leven heeft ontwikkeld.

Anderen, zoals Henry Richter, oud-medewerker van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA, menen echter dat leven op aarde een unieke schepping van God is. Volgens Richter kan ongerichte evolutie geen leven in het heelal brengen „van een schoonheid en complexiteit zoals we die op aarde vinden”, schrijft hij in zijn boek ”Spacecraft Earth” (2017).

Hebben sterren ons nog wat te vertellen?

Volgens de Amerikaan is de zoektocht naar leven elders in het heelal gebaseerd op de onderliggende filosofie dat tijd en toeval –de twee poten waarop de evolutietheorie rust– alle leven op aarde hebben voortgebracht. „Tegen alle redelijke kansen in. Maar niemand heeft ooit aangetoond dat toevallige processen leven kunnen voortbrengen. Op aarde niet, en zeker elders in het heelal niet.”