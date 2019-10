Broze botten beschermd met airbagriem

Oud worden is een zegen; oud zijn valt niet mee. Brozere botten, minder mobiliteit, een wankel evenwicht en een afnemend reactievermogen vergroten de kans op valpartijen. Dat levert niet alleen veel ongemakken op voor ouderen, maar leidt door de toenemende vergrijzing ook tot hogere zorgkosten voor de maatschappij.

Stilzitten valt vitale 65-plussers echter niet mee. Een Chinees bedrijf introduceert daarom een oplossing die ouderen moet beschermen tegen letsel. De opblaasbare riem van Suzhou Yidaibao Intelligent Technology Company moet heupen en knieën een zachte landing bieden. Interessant detail: de fabrikant produceerde oorspronkelijk airbags.

De kennis van botsballonnen had de airbagfabrikant al in huis. Met de stijgende gemiddelde leeftijd in het achterhoofd bedacht het Chinese bedrijf een innovatieve oplossing voor vallende ouderen: pas de airbagtechniek uit de autowereld toe op mensen en je voorkomt vast veel hoofdbrekens en botbreuken.

Het leverde een heupband op met daarin een piepkleine gyroscoop die detecteert hoe snel en onder welke hoek een persoon valt. Veel tijd om de techniek haar werk te laten doen, is er niet. Volgens onderzoek van de fabrikant gaat een oude grijsaard binnen 0,3 seconden van zijn sokken. Om de klap op te vangen, moet de band daarom binnen 0,18 seconden worden opgeblazen. Als een oudere struikelt, blaast een microprocessor de band zelfs binnen 0,08 seconden op.

Een demonstratiefilmpje op internet laat zien dat de makers erin zijn geslaagd aan hun ontwerpdoel te voldoen. Een onverhoedse beweging is voldoende om de airbag te activeren, waardoor de proefpersoon toch een redelijk zachte landing maakt. Garantie dat ouderen helemaal geen letsel overhouden aan een valpartij is er niet. Op een slechte dag zou een oudere met airbag wel een gebroken heup kunnen voorkomen, maar alsnog geveld kunnen raken door een schouderbreuk of hoofdletsel.

Blijft nog de vraag welke oudere straks daadwerkelijk met een heupband met ontstekingselement wil rondlopen. Hoewel de Chinese ouderenairbag redelijk onopvallend is ontworpen en niet veel groter is dan een gewone broekriem, onderscheidt hij zich niet door zijn flatteuze afkleding.

De huidige grijze golf die op hoge snelheid ’s lands fietspaden onveilig maakt, draagt nu meestal op de elektrische fiets geen valhelm. Zolang de knop van het veiligheidsbewustzijn nog niet om is, zal de airbag waarschijnlijk vooral als een vreemde vondst worden beschouwd. Soms is een valpartij nodig om mensen bewust te maken. Maar voorkomen blijft beter dan genezen.