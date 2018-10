Bron ozonverwoestend gas bevindt zich in Oost-China

Op een raadselachtige manier bleek er de afgelopen jaren steeds meer van het ozonverwoestende cfk-11 in de atmosfeer terecht te komen. Alsof iemand tussen 2014 en 2016 het verboden drijfgas en koudemiddel opnieuw in productie heeft genomen. „Het is mijn meest verrassende en onverwachte waarneming in 27 jaar”, aldus Stephen Montzka van instituut NOAA afgelopen mei in tijdschrift Nature.

Wie de schending van het Montrealprotocol op zijn geweten heeft, is nu met grote zekerheid bekend. De data wezen al op een land in Oost-Azië, ergens rond China, stelde Montzka. Een internationaal team onder leiding van de Engelse University of Bristol ontdekte dat de bron zich in de Oost-Chinese provincie Shandong bevindt. Er ontsnapte tussen 2009 en 2016 gemiddeld elk jaar zo’n 40.000 ton van het ozonafbrekende cfk-11 naar de atmosfeer. De resultaten zijn vorige week vrijdag gepubliceerd in het tijdschrift Geophysical Research Letters. De zoektocht wordt vervolgd.

Verleidelijk

„Ons onderzoek laat zien dat het van groot belang is om de concentraties van ozonafbrekende gassen in de atmosfeer te blijven monitoren. Al is het verleidelijk om te denken dat het probleem van het gat in de ozonlaag allang is opgelost”, stelt Mark Lunt, hoogleraar atmosferische chemie van de universiteit.