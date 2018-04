Brits membraan houdt bananen langer vers

Nederland is geen bananenland. De gele vruchten in de supermarkt hebben daarom een flinke reis achter de rug voordat ze in de schappen belanden. Het kost leveranciers de nodige hoofdbrekens om de vruchten zo lang mogelijk vers te houden. Een Britse vinding maakt dit een stuk makkelijker.

De banaan staat met een jaarlijkse consumptie van meer dan 100 miljard exemplaren wereldwijd in de top van favoriete fruitsoorten. Verreweg de meeste van deze bananen groeien in het Caraïbisch gebied en Latijns-Amerika. Tijdens het transport naar de consument gaat het rijpingsproces gewoon door. Met als gevolg dat er ieder jaar wereldwijd meer dan 250 miljoen bananen in de afvalbak belanden, simpelweg omdat ze niet vers genoeg aankomen of omdat ze er zodanig uitzien dat de consument het fruit niet meer hoeft.

Het Britse bedrijf It’s Fresh! bedacht een filter dat ervoor zorgt dat de banaan dubbel zo lang vers en groen blijft, zo’n zeventig dagen. „Landen die voor bananenproducten tot nog toe moeilijk bereikbaar waren, zoals Rusland en China, zijn nu veel interessanter”, aldus Simon Lee, de oprichter van It’s Fresh! „Maar liefst 20 procent van alle bananen naar deze landen moest direct na aankomst worden weggegooid.”

Het filter dat Lee ontwikkelde, is een membraan dat uit drie lagen materiaal bestaat. „Je legt een stuk membraan tussen het fruit”, legt de uitvinder uit. „De middelste laag trekt vervolgens als een magneet ethyleengas aan, de stof die het rijpingsproces van fruit veroorzaakt en versnelt. Het verwijderen van dit gas rondom de bananen zorgt ervoor dat dit proces flink langzamer verloopt en de banaan dus langer vers blijft.”

Het materiaal is aan de ene kant afgedekt door een lucht- en vochtdichte folie en aan de andere kant door een gasdoorlatende laag. „Het filter is zo opgebouwd dat alleen de stoffen die invloed hebben op de rijping aan de omgeving worden onttrokken. Andere stoffen, zoals geurstoffen, blijven rond het product hangen.”

Filters die ethyleengas aantrekken en absorberen bestaan al langer, en ook It’s Fresh! brengt deze producten sinds een aantal jaren op de markt. Deze membranen verlengen de levensduur van het fruit met twee tot vier dagen. Het filtermateriaal dat It’s Fresh! ontwikkeld heeft, is echter tientallen malen effectiever dan andere materialen, aldus de uitvinder. „Onderzoek van de bekende bananenexpert Manuel Madrid bevestigt dit, zo blijkt uit de resultaten die we eerder dit jaar bekend hebben gemaakt.”

Lee is ervan overtuigd dat zijn filtertechnologie de fruitsector flink in beweging kan zetten. „Wanneer je zo’n grote hoeveelheid fruit weggooit, gaat niet alleen het fysieke product verloren maar ook alles wat nodig was om dat product te laten groeien. Van het water tot de energie en de arbeid van de mensen op het land. Als je dat allemaal meeneemt, kan ons product enorm veel veranderen.”