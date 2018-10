Bril tegen wagenziekte

Ondanks alle medicijnen, huismiddeltjes en goedbedoelde tips blijft wagenziekte voor een op de drie reizigers een hardnekkig probleem. Autofabrikant Citroën brengt een bril op de markt die er in tien minuten mee afrekent.

Het woord bril is overigens niet helemaal op zijn plaats, want glazen zitten er niet in. Bovendien heeft het montuur geen twee, maar vier kijkvensters – voor elk oog een aan de voorkant en een opzij.

Seetroën

In de randen van deze ronde kijkvensters schuilt de kracht van de bril, die van het bedrijf de naam Seetroën krijgt. Daarin zit een blauwgekleurde vloeistof die meedeint met de bewegingen die het voertuig en de passagier maken. Zo creëert de bril een kunstmatige horizon die de op hol geslagen zintuigen weer tot rust moet brengen.

Bij mensen die gevoelig zijn voor reisziekte treedt er een conflict op tussen wat de ogen zien en wat het evenwichtsorgaan in het oor registreert. De combinatie van ongewone bewegingen en het ontbreken van een duidelijke horizon brengt de hersenen in de war, met misselijkheid en draaierigheid als gevolg.

Trend

Klachten verminderen of verdwijnen zelfs helemaal als iemand consequent rechtop zit, het hoofd stilhoudt en zich concentreert op een punt ver voor zich uit. Maar niet iedereen heeft daar het geduld voor of wil dat. Citroën speelt met de bril duidelijk in op de toenemende trend om in de auto langdurig naar het scherm van een smartphone of tablet te turen.

Uit onderzoek blijkt volgens de fabrikant dat 95 procent van de mensen met wagenziekte na het opzetten van de speciale bril binnen tien minuten van zijn wagenziekte af is. Dat geldt ook als men intussen gewoon verder gaat met lezen, of met het gebruik van smartphone of tablet. Voelt iemand zich beter, dan kan hij de bril weer afzetten en eventueel weer opzetten als het nare gevoel terugkomt.

Charmant

Ook al is de fabrikant erg te spreken over het ontwerp, de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de uit de kluiten gewassen bril er nu niet bepaald charmant uitziet. Dat komt met name door de kijkopeningen aan de zijkant. Die zijn cruciaal, want een kunstmatige horizon alleen aan de voorkant blijkt niet afdoende om de misselijkheid de kop in te drukken.

Prettige bijkomstigheid van het oversized montuur is dat hij ook geschikt is voor brildragers. Zij zetten het apparaat gewoon over hun eigen bril heen.

Goedkoper

De Seetroën is sinds afgelopen zomer verkrijgbaar voor 99 euro en geschikt vanaf de leeftijd van tien jaar. Eind december komt er naar verwachting een vergelijkbaar product op de markt bij Boarding Glasses, een Franse firma die Citroën de benodigde technologie leverde. Wellicht de moeite waard om hier even op te wachten. Deze bril is niet alleen een paar tientjes goedkoper, de uitvoering is ook wat subtieler.