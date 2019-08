Brandje blussen met een bloemenvaas

Gooien met een bloemenvaas: in veel huishoudens zal het niet zijn toegestaan. Laat staan dat je die vaas bewust vernielt. Wie het toch doet, moet van goeden huize komen –of een flinke bos bloemen meebrengen– om de fout goed te maken. Zo niet met de Firevase. De man of vrouw des huizes is waarschijnlijk blij als er na het gebruik van deze bloemenvaas nog een plekje ís voor een boeketje.

De Firevase is dan ook niet zomaar een vaas. Het product dient namelijk niet alleen als decoratie, maar doet ook dienst als brandblusser. Daarin is het bovendien heel wat effectiever dan een gemiddelde vaas.

Eigenlijk is het principe van de Firevase heel eenvoudig. De dubbelwandige vaas bevat een onzichtbare laag natriumcarbonaat, die bij contact met vuur de vlammen smoort. Mocht er onverhoopt brand uitbreken, dan kan de vaas dus dienstdoen als brandblusser. Een filmpje op internet laat zien hoe eenvoudig dat is: bloemen eruit, vaas op het vuur en klaar is Kees. Het effect is verbluffend: met een goed gerichte worp dooft de Firevase een beginnend vuur ook in slechts enkele seconden.

Nader onderzoek leert dat de designvaas met functie vooral een marketingtruc is. Het Amerikaanse bedrijf Cheil Worldwide, dochteronderneming van Samsung, ontwierp de vaas om het gebruik van brandblussers in Zuid-Korea te promoten. Dat blijkt geen overbodige luxe: sinds 2017 moet elk Zuid-Koreaanse huishouden een brandblusser hebben, maar slechts 40 procent voldeed aan die wettelijke verplichting.

Dat Samsung 100.000 vazen verspreidde klinkt nogal genereus. Toch zal het bedrijf baat hebben bij het weggeven van brandblussers. Eén goed gemikte vaas zou verzekeraar Samsung Fire & Marine Insurance –een andere dochteronderneming van het elektronicabedrijf– immers een flinke claim kunnen schelen. In vergelijking met een flinke schadeclaim is zo’n vaas dan maar een goedkoop weggevertje. Samsungs slimme campagne bleek effect te hebben. Onderzoek toonde aan dat het aantal aangeschafte brandblussers na de campagne met 8 procent steeg. Reden voor Cheil Worldwide om nog 200.000 extra exemplaren van de Firevase te produceren.

Ondanks het lumineuze idee lijkt de vaas voorlopig geen navolging te krijgen in het Westen. Wie liever geen brandblusser op een bijzettafeltje zet en toch snel een brand wil blussen, kan overwegen zijn eigen Firevase te maken. Natriumcarbonaat (Na2CO3) is namelijk –in wisselende samenstellingen– gewoon te koop als zuiveringszout of ”soda”. Voorzichtigheid blijft geboden: probeer het middel niet zonder toestemming in huis en vraag altijd om toestemming voordat er een vaas sneuvelt. Niet alles kan met een bloemetje worden goedgemaakt.