Bijna alle flesjes bronwater vervuild met plasticdeeltjes

Bronwater in plasticverpakkingen bevat bijna altijd piepkleine plasticdeeltjes.

Dat blijkt uit onderzoek door journalisten van Orb Media en wetenschappers van de State University of New York, dat donderdag werd gepresenteerd.

Ze onderzochten meer dan 250 flesjes met water van elf verschillende merken uit negen verschillende landen. In ruim 90 procent van de gevallen zat er microplastic in het water.

Het gaat om gemiddeld tien plasticdeeltjes met een diameter groter dan een menselijke haar per liter water. Het aantal kleinere deeltjes –sommige zo klein als een rode bloedcel– ligt veel hoger: gemiddeld over alle merken 325. Dat is veel meer dan in eerdere studies naar plasticdeeltjes in kraanwater werd gevonden.

Op de website van Orb Media is met behulp van fluorescerend licht zichtbaar gemaakt hoe tientallen plasticdeeltjes in flesjes bronwater rondzweven. De onderzoekers gebruikten daarvoor een verfstof die zich aan plastic bindt.

Het gaat om verschillende soorten plastic, waaronder polypropyleen, nylon en polyethyleentereftalaat (PET), dat onder meer wordt gebruikt voor flesdoppen.

Concentraties

De onderzoekers vonden forse verschillen in concentraties plastic deeltjes tussen merken en zelfs tussen flessen uit dezelfde verpakking. Nestlé prijkt bovenaan de lijst met de grootste concentratie plasticdeeltjes in bronwater.

De WHO heeft mede naar aanleiding van de resultaten aangekondigd onderzoek te gaan doen naar de mogelijke gezondheidsrisico’s van consumptie van microplastics op langere termijn. Al eerder werd bekend dat plasticdeeltjes zijn terug te vinden in tal van producten, zoals bier, zeezout, vis, honing, tandpasta, crèmes en cosmetica. Via de website beatthemicrobead.org en een bijbehorende app is te zien in welke verzorgingsproducten plasticdeeltjes zitten.

Additieven

Tijdens de productie van plastics wordt gebruik gemaakt van additieven, zoals weekmakers, brandvertragers en pigmenten. Die kunnen makkelijk loslaten van de plastics en in water, lucht en voedsel belanden. De kleinste plasticdeeltjes kunnen de darmwand passeren en via de bloedbaan doordringen in organen en weefsels.