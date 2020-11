Beroemde telescoop na twee kabelbreuken niet meer te repareren

Het is na twee kabelbreuken over en uit met de beroemde radiotelescoop van het Aricebo Observatory. Het Amerikaanse ingenieurbureau Thornton Tomasetti heeft vrijdag vastgesteld dat de 305 meter grote schotel en het 900 ton zware platform te instabiel zijn om het instrument veilig te kunnen repareren.

De 57 jaar oude telescoop kreeg op 10 augustus te maken met een eerste kabelbreuk, waardoor de schotel ernstig beschadigd raakte. Sommigen wijten de schade aan de tropische storm Isaias die op 31 juli Puerto Rico passeerde. Maar dat is volgens Sean Marshall van de University of Central Florida (VS) toch niet het geval.

Aanvankelijk koesterden uitbaters de hoop dat de telescoop kon worden gerepareerd. Maar een breuk in een tweede 8 centimeter dikke kabel op 6 november sloeg die hoop de bodem in. De schotel kan volgens deskundigen elk moment instorten. De bedoeling is nu om de schotel af te breken en het wetenschappelijke en educatieve centrum bij de telescoop te behouden. Volgens Michael Wiltberger, onderzoekshoofd van de Amerikaanse National Science Foundation, is dat noodzakelijk om „het belangrijke werk op deze faciliteit voort te kunnen zetten.”

Tientallen jaren leverde de radiotelescoop een bijdrage aan astronomisch onderzoek aan sterren, planeten en het zonnestelsel. Beroemd werd de telescoop door het verzenden van de zogeheten ”Arecibo message” in 1974. Deze boodschap met een grootte van 1679 bits was een –mislukte– poging om in contact te komen met potentieel buitenaardse beschavingen in sterrencluster Mesier-13 op 25.000 lichtjaar afstand.