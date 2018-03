Autoband gepresenteerd met levend mos erin

Bandenfabrikant Goodyear heeft een conceptwiel –geprint met 3D-technologie– gepresenteerd met daarin levend mos. Het mos zet met behulp van vocht uit de lucht of van de straat koolstofdioxide om in zuurstof en draagt zo bij aan de luchtkwaliteit.

De Oxygene werd vorige week onthuld tijdens de Autosalon van Genève.

Het concept is een reactie op onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waaruit bleek dat meer dan 80 procent van de mensen die in stedelijke gebieden wonen, wordt blootgesteld aan luchtkwaliteitsniveaus die als onveilig worden beschouwd.

„Omdat meer dan twee derde van de wereldbevolking in 2050 naar verwachting in steden zal wonen, zullen de eisen aan vervoersnetwerken in stedelijke omgeving aanzienlijk toenemen”, stelde Chris Delaney, president van Goodyear in Europa in een persbericht. „Slimmere en groenere infrastructuur en transport zullen cruciaal zijn bij het aanpakken van de meest urgente uitdagingen van stedelijke mobiliteit en ontwikkeling.”

De Oxygene is geïnspireerd op de principes van de circulaire economie. De nadruk ligt bij het ontwerp op het verminderen van materiaal- en energiegebruik en het beperken van de uitstoot van schadelijke stoffen.