Appletopman waarschuwt jongeren voor schaduwkant technologie

Tim Cook, de baas van technologiebedrijf Apple, wil niet dat zijn neefje gebruik maakt van sociale media.

Dat zei hij vrijdag op een Britse school. Volgens het Britse dagblad The Guardian zei Cook tegen de leerlingen dat technologie en een cursus literatuur moeilijk samengaan en grenzen in het gebruik van techniek nodig zijn. „Ik geloof niet dat we overal technologie voor moeten gebruiken.”

Onlangs trokken twee grote investeerders aan de bel omdat Apple meer zou moeten doen om kinderen te beschermen tegen smartphone-verslaving. Cook erkende vrijdag min of meer schuld.

Cook beloofde verder dat ouders in de toekomst beter in staat worden gesteld om het iPhone- en iPad-gebruik van hun kinderen aan banden te leggen. Daarvoor wordt een update uitgebracht.

Apple belooft ouders betere controlemogelijkheid iPhone kinderen

Zorgen over gebruik iPhone door kinderen

Gokkast in je broekzak: hoe je verslaafd raakt aan je smartphone

Ineens blijkt de consument zelf het product

Insiders nemen Facebook onder vuur