Amerikanen ontwikkelen ‘stil’ supersonisch vliegtuig

Het is vijftien jaar geleden dat het supersonische passagiersvliegtuig Concorde met pensioen ging. Inmiddels werken verschillende partijen eraan om weer sneller dan het geluid te kunnen vliegen en de reistijd op lange vluchten te halveren.

De Concordes van Air France en British Airways kwamen uiteindelijk aan de grond te staan door een combinatie van factoren: kerosineslurpende motoren, hoge brandstofprijzen en het verongelukken van een Air France-Concorde in 2000. De luchtvaartcrisis die volgde op de aanslag op de Twin Towers in New York op 9/11 deed het project de das om.

Wat de Concorde vanaf het begin parten speelde, was de schokgolf die het toestel genereerde bij supersonische snelheden. Die schokgolf veroorzaakte niet alleen een harde knal, hij zorgde er ook voor dat ruiten aan diggelen gingen. Het toestel kon daarom alleen boven zee supersonisch vliegen. Een snelle verbinding tussen, zeg, New York en Los Angeles was daarmee uitgesloten. Door het hoge brandstofverbruik kon de Concorde ook een directe vlucht over de Grote Oceaan niet aan.

Nieuw leven

Momenteel proberen bedrijven als Boom Supersonic, Aerion Supersonic en Spike Aerospace supersonische toestellen nieuw leven in te blazen. Willen die levensvatbaar, dan moeten ze wat aan die sonische knal doen, schreef de BBC afgelopen week. De omroep reageerde naar aanleiding van de airshow die vorige week in het Engelse Fairnborough werd gehouden. Bedrijven presenteerden daar hun supersonische ontwerpen.

Het brandstofverbruik van supersonische toestellen zou met tientallen procenten omlaag kunnen ten opzichte van de Concorde, dankzij allerlei nieuwe technieken. Computersimulatie leidt tot een aerodynamischer vorm, het gebruik van koolstofvezelcomposiet in plaats van aluminium tot een lichter toestel, en moderne motoren zijn beduidend zuiniger.

Autoportier

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA tekende eerder dit jaar een contract van 248 miljoen dollar (ruim 212 miljoen euro) met Lockheed Martin voor de ontwikkeling van een stil supersonisch vliegtuig. Het toestel moet bij een snelheid van 1500 kilometer per uur (mach 1,42) op een hoogte van 55.000 voet (16.764 meter) een geluid veroorzaken op de grond dat niet harder is dan het sluiten van een autoportier. Technici weten in theorie hoe ze dat door aanpassingen aan de romp en vleugels voor elkaar moeten krijgen. Aan Lockheed Martin de uitdaging om die theorie in praktijk te brengen.

Eerste vlucht

Mocht het NASA-Lockheedproject slagen, dan is de weg nog niet vrij voor supersonisch vliegen boven land. Eerst moet de wet- en regelgeving worden gewijzigd. Pas dan kunnen passagiers een gehalveerde reistijd tussen New York en Los Angeles tegemoet zien.

Van de commerciële bouwers lijkt Boom het verst gevorderd te zijn. Dat bedrijf verwacht volgend jaar al de eerste vluchten te kunnen maken met zijn eenpersoonstesttoestel XB-1.