Airco de deur uit met ultrawitte verf

Het verschil tussen zwarte en witte auto’s in de volle zon is altijd weer opvallend. De zwarte is te heet om aan te raken, op de tweede kun je ongestraft je hand leggen. De witter-dan-witte verf doet daar nog een schepje bovenop.

Een witte auto mag dan koeler zijn op een tropische dag, zonder airco is het ook hierin niet echt aangenaam. De laklaag neemt altijd nog 25 tot 30 procent van het zonlicht op. Een stuk beter dan de 65 tot 85 procent die de pigmenten van donkere verf absorberen, maar voor het mooie te veel.

Tandje minder

Wetenschappers doen al vanaf de jaren zeventig hun best om witte verf op dit vlak nog beter te maken. Zeker de laatste jaren, nu duurzaamheid aan belangstelling wint, haken tal van onderzoeksgroepen aan. Zou zulke verf breed toegepast worden bij gebouwen en kan de energie slurpende airco een tandje minder, dan is de winst immers enorm. Het effect is zelfs buiten te merken. In bewoonde gebieden ligt de temperatuur op tropische dagen altijd een paar graden boven de waarden van het platteland, juist doordat bebouwing zo veel warmte vasthoudt.

Inmiddels is er verf op de markt die wat efficiëntie betreft in de buurt van de 10 procent komt. Een ervan is ”The coolest white” uit de koker van de Nederlandse architect Ben van Berkel, bekend van station Arnhem en de Erasmusbrug. Het werkt op basis van fluorpolymeren. Die zorgen voor een glad oppervlak, weerkaatsen zonlicht buitengewoon goed en zorgen voor een laklaag die ook nog eens tientallen jaren meegaat.

Schepje bovenop

Materiaalwetenschappers van Purdue University doen daar nog een schepje bovenop met verf die nog geen 5 procent van het invallende zonlicht opneemt. Daarover publiceerden de Amerikanen vorige maand in het wetenschappelijk tijdschrift Cell Reports Physical Science.

Niet alleen het krachtige effect van de verf valt op, ook de wijze waarop die is samengesteld. Het enige wat de Amerikanen doen, is calciumcarbonaat (kalk) als vulstof gebruiken. Een goedkope stof die ruim voorhanden is en geen milieubelastend productieproces kent. Kalk wordt al breed toegepast als hulpstof in verf. Door hiervan meer toe te voegen en deeltjes van verschillende grootte te gebruiken, krijg je een krachtig hittewerend effect.

Calciumcarbonaat absorbeert nauwelijks ultraviolet licht en verstrooit het licht ook door het onregelmatige oppervlak. Bovendien straalt het efficiënt warmte uit. De aarde verliest continu warmte aan het heelal door het uitzenden van infrarode straling, en deze verf weet dat uit te buiten. Het gevolg is dat de laklaag tot 10 graden koeler kan zijn dan de omgeving. Zelfs als de verf een kleurtje heeft.

De eenvoud van de werkzame stof heeft nog een voordeel. De onderzoekers verwachten dat de verf een stuk goedkoper kan worden geproduceerd dan de huidige hittewerende verf.

>>thecoolestwhite.com