7400 gigaton kunstsneeuw moet Antarctica redden

De West-Antarctische ijskap glijdt zo snel de zee in dat kuststeden zoals New York, Calcutta, Shanghai, Tokyo en Rotterdam in de problemen kunnen komen door de zeespiegelstijging, die in 2100 kan oplopen tot ruim 3 meter.

Wetenschappers van het Duitse instituut voor klimaatonderzoek in Potsdam kwamen woensdag in vakblad Science Advance met een opzienbarend plan: maak kunstmatig sneeuw van oceaanwater bij Antarctica, en laat die vallen in de kustregio van West-Antarctica. Volgens hun 3D-modellen moet de ijskap daardoor veel langer op zijn plaats blijven liggen.

In totaal moet een minimum van 7400 gigaton (7,4 miljoen miljard ton) kunstmatige sneeuw binnen een periode van tien jaar worden gedropt op het Pine Island en de Thwaitesgletsjers.

Volgens de wetenschappers is hun plan waarschijnlijk haalbaar en ongevaarlijk, vergeleken met andere ideeën voor geo-engineering. Ze zien wel twee problemen opdoemen: de kosten zijn astronomisch en kwetsbare ecosystemen in zee kunnen er last van krijgen.

In hun model houden de onderzoekers geen rekening met de doorgaande opwarming van de oceaan. Mogelijk neemt daardoor de natuurlijke verdamping van oceaanwater en daardoor de intensiteit van sneeuwbuien toe. Het kan echter ook de andere kant opgaan: de sneeuwbuien blijven uit en de ijskap verdwijnt als sneeuw voor zon.