Zeeuwse jeugdagent: We zijn vooral bezig met misstanden op sociale media

Kap met het uitlokken van knokpartijen via WhatsApp-groepen. Anders weten we je te vinden. De Zeeuwse politie greep deze week in in een app-groep van jongeren op Walcheren, een actie die dinsdag landelijke bekendheid kreeg.

Waar is de tijd gebleven dat oom agent jonge vechtersbazen met bebloede koppen uit elkaar haalde? „Zo’n 70 tot 80 procent van onze tijd besteden we aan zaken die misgaan op sociale media”, drukt Sjac van Eijzeren, jeugdagent op Walcheren, ons met de neus op de feiten. „Denk aan ruzies tussen jongens en meiden. Smaad en laster. Of sexting.” Daarbij worden naaktfoto’s verstuurd.

Van Eijzeren riep dinsdagmorgen nog op een school een meisje tot de orde. Ze had op sociale media bedreigende en grove taal uitgeslagen. „Opmerkelijk is dat zo’n meisje in een gesprek aan tafel lief en aardig is. Op sociale media toont ze een heel ander gezicht. Als je ziet wat voor filmpje ze verstuurt, denk je: Die meid is geen knip voor de neus waard.”

Een opmerkelijke actie van de Zeeuwse politie is het aanspreken van jongeren in een WhatsApp-groep die daar knokpartijen organiseerden. Meermalen gingen jeugdige Zeeuwen onlangs met elkaar op de vuist. Zorgelijk vindt Van Eijzeren het dwingende karakter van de appgroep. „Als een jongere zich aanmeldt voor een vechtpartij, móet hij komen.”

Grens

De twee Walcherense jeugdagenten geven op hun Instagram-account de jeugdige raddraaiers van katoen. „Met het aanzetten tot geweld gaan jullie een behoorlijke grens over. Dit is strafbaar en als politie tolereren wij dit niet. Alle gegevens en gesprekken uit deze appgroep zijn opgeslagen.” Jongeren die op 30 oktober nog in de groep zitten, kunnen „bezoek van de politie verwachten.” Van Eijzeren denkt dat jongelui de boodschap goed hebben begrepen. „Dit soort berichten verspreidt zich heel snel. Dinsdagmorgen werd ik er op een school door jongeren op aangesproken.”

Dat pubers elkaar opstoken om te gaan matten, „is van alle tijden.” Relatief nieuw is, stelt de jeugdagent, dat vechtpartijen via sociale media makkelijk zijn te regelen. De impact van een knokpartij kan veel groter zijn dan vroeger. „Toen speelde een vechtpartij zich alleen af op het schoolplein. Nu bestaat de kans dat heel Nederland een filmpje van de ruzie kan bekijken.”

Wordt de politieman niet moe van alle ongerechtigheid die jongeren elkaar op internet toewensen? „Moe is niet het goede woord. Wel vind ik het jammer als jongeren sociale media verkeerd gebruiken.”

Hard bewijs

Anders dan voorheen vindt de politie voor strafbare feiten die via sociale media zijn gepleegd nogal eens hard bewijs, stelt Van Eijzeren. „Als vroeger iemand een ander betichtte van bedreiging, kon het lastig zijn daar bewijs voor te vinden. Nu kan iemand de letterlijke tekst van een bedreiging op sociale media laten zien.”