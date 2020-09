Wie coronatest wil, moet soms een flink eind rijden

Door een tekort aan testmateriaal in de laboratoria draaien veel GGD’en niet op volle kracht. Drie mensen over hun ervaringen met de coronatest.

„Ik vraag me af of voorrang leraar helpt”

Dorieke Kooistra (25) uit Damwoude: „Ik ben leerkracht in de kleuterklassen. Twee weken geleden had ik opeens een zere keel. ’s Avonds werd ik ook verkouden. Dit appte ik naar mijn directeur en die gaf aan dat ik met een verkoudheid niet naar school mocht komen. Via internet probeerde ik die avond meteen een test in te plannen. Maar er stond: er zijn geen tests beschikbaar in uw regio.

De volgende ochtend was er nog steeds niets. Dus belde ik de testlijn. Alle medewerkers waren in gesprek, maar ik ben net zolang blijven hangen tot ik iemand te pakken kreeg. Die persoon vertelde me dat er in Friesland inderdaad geen tests meer waren. Ik kon op zijn vroegst zaterdag terecht in Assen, een uurtje rijden voor mij. Dat heb ik gedaan.

Maandag kreeg ik de uitslag: negatief. Al die dagen mocht ik niet naar school. Gelukkig kon mijn duo-collega de lessen overnemen. Inmiddels krijgen docenten voorrang, maar of dat werkt is de vraag. Onze directeur heeft donderdag gebeld en kan alsnog pas zaterdag terecht.

Ik weet niet of het terecht is kritiek te uiten op de GGD. Zij kunnen er ook niet meer aan doen. Boos worden op zo’n medewerker heeft weinig zin.”

Dorieke Kooistra. beeld RD

Coronatest blijkt spoorloos verdwenen

Els Huijzer (38) uit Soest: „Als leerkracht werk ik één keer in de week. Op de dag dat ik op mijn werk was, voelde ik gekriebel in mijn keel. Tegen het einde van de schooldag begon ik te niesen. Ik ben gelijk naar huis gegaan toen de kinderen weg waren omdat ik bang was mijn collega’s aan te steken.

Die avond werd ik grieperig. De dag erna voelde ik me echt ziek. Daarom ging ik kijken voor een test. Telefonisch lukte het niet een afspraak te maken, dus probeerde ik het online. Daar werden mij twee opties aangeboden: Dordrecht of Alkmaar. Omdat ik graag voor mijn volgende werkdag een uitslag wilde hebben, koos ik ervoor de dag erna naar Alkmaar te rijden.

Na de test zat ik telkens de website voor de uitslag te checken. Maar wat er kwam, geen uitslag. Na 62 uur wachten werd ik ongeduldig en ben ik gaan bellen. Ik moest diverse afdelingen proberen omdat de test in een andere regio was afgenomen dan waar ik woonde. Ze waren overal heel behulpzaam. Na flink wat telefoontjes over en weer bleek mijn test verdwenen. Gelukkig mocht ik de volgende dag voor een sneltest en kreeg ik na bijna 12 uur de uitslag: negatief.

Het is vervelend dat het nu even druk is. Maar laten we elkaar niet gek maken. Ik hoorde de minister-president oproepen tot wat vriendelijkheid tegen het personeel van de GGD’en. Daar sluit ik me bij aan. Ik had die telefonistes onaardig kunnen benaderen omdat het irritant is dat de test kwijt is. Maar wat kunnen zij eraan doen? Ze doen hun werk goed, waren behulpzaam en meelevend.

Hoeveel mensen worden er op dit moment wel niet getest? Mag het dan ook een keertje fout gaan? Waar gehakt wordt, vallen spaanders.”

Wim Achterberg. beeld RD

„Mensen zijn snel kritisch in deze tijd”

Wim Achterberg (58) uit Sliedrecht: „Woensdag aan het eind van de middag kreeg ik klachten. Toen heb ik met mijn vrouw overlegd, en die zei: Laat je testen. Zij is wat gevoeliger voor virussen, dus ik voelde me ook verplicht dat te doen.

De eerstvolgende mogelijkheid die ik online kon vinden, was in de buurt van Alkmaar. Te ver weg. Ik ben het blijven proberen. Op een gegeven moment kwam Breda beschikbaar, dat is een halfuur rijden vanuit Sliedrecht. Daar kon ik de volgende ochtend om kwart voor elf terecht.

De test was in een drive-in teststraat; die ervaar ik als veiliger en toegankelijker dan zo’n container. Het personeel was ontspannen. Om kwart voor elf had ik de afspraak; om tien voor elf was het allemaal weer gebeurd.

Mensen zijn snel kritisch in deze tijd. Natuurlijk zal het ergens anders minder snel of vlekkeloos gaan. Ik hoor ook verhalen van mensen die naar de andere kant van het land gestuurd zijn voor een test. Maar soms heb ik het idee dat ze kritisch zijn om het kritisch zijn.

Vrijdagochtend kreeg ik de uitslag: gelukkig negatief. Tot de tijd dat de uitslag bekend was, moesten mijn vrouw en ik afstand tot elkaar houden.”

Reacties sociale media

Wat zijn uw ervaringen met de coronatest, vroeg het RD op sociale media. Een greep uit de reacties.

- „In elf dagen tijd drie coronatesten gehad. Allemaal pijnloos en probleemloos.”

- „Gekeken of het mogelijk was maar eerst mogelijke test duurde mij te lang en te ver van huis.”

- „Twee keer getest. De tweede keer duurde het lang om een afspraak te kunnen maken.”

- „M’n man belde om 10.10 uur en kon om 11.03 uur terecht.”

Elke dag 28.000 tests

Dagelijks kunnen de GGD’en ongeveer 28.000 tests afnemen. Dat is niet genoeg om aan de vraag te voldoen. Volgens GGD-directeur Sjaak de Gouw willen elke dag tussen de 38.000 en 39.000 mensen zich laten testen. Het probleem ligt bij de laboratoria, die niet voldoende testmaterialen beschikbaar hebben. Daardoor draaien sommige GGD-testlocaties maar op 70 procent, aldus De Gouw.