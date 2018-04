Wandelroutes plannen met een Snickers op zak

Als kleuter ging hij al met zijn vader de polder in om lange wandelingen te maken. „Dan lagen we bij het water op onze buik naar de schrijvertjes te kijken.” Jaap de Ruiter (61) uit Lexmond heeft inmiddels heel Nederland wandelend doorkruist. Hij zet zijn eigen wandelroutes uit en verkoopt de beschrijvingen in speciale wandelboekjes. „Georganiseerde wandelingen zijn niet zo mijn ding. Ik heb één keer de Nijmeegse Vierdaagse gelopen, alleen al omdat iedereen vraagt of je dat hebt gedaan zodra ze horen dat wandelen je hobby is. Maar de massaliteit is niet aan mij besteed.”

Hij verkent liever de natuur op de bonnefooi. „Ik ben een beetje een zwerver.” De Ruiter wandelt alleen, met zijn vrouw of met twee vrienden. „Ik loop al sinds 1992 met die vrienden een paar keer per jaar lange tochten.” Tent in de rugzak en lopen maar. „Daar kan ik zo van genieten.”

De Ruiter, van beroep transportplanner, is altijd al een cartofiel geweest. Voor zijn wandelboekjes tekent hij van tevoren een route uit op een topografische kaart. „Op een gegeven moment leer je vanaf een kaart het landschap te lezen. Dan heb je het gevoel: dit wordt een mooie wandeling.” Samen met zijn vrouw test hij vervolgens de uitgestippelde routes, die zich allemaal bevinden in de omgeving van zijn woonplaats Lexmond, van Hoek van Holland tot Nijmegen. „Als ik met pensioen ga, kan ik uitbreiden.”

Wat voegen zijn boekjes toe in het enorme aanbod aan wandelroutes? „Mijn wandelingen zijn gegroepeerd. Elk boekje bevat vijf wandelingen. Daarvan zijn er minstens twee samen te voegen tot een grote dagwandeling van tientallen kilometers en er zit ook een kleine wandeling in van maximaal 5 kilometer.” Hij werkt samen met bed & breakfasts in de regio, die zijn boekjes tegen een laag tarief aanbieden aan toeristen.

Wandelen is bijna een eerste levensbehoefte voor De Ruiter. „Het gaat om die beleving, mooie landschappen zien en alles zelf ontdekken. Ik beleef mijn omgeving al wandelend heel anders dan vanuit de auto. De natuur is prachtig, we mogen best genieten van Gods schepping.”

De wandelaar heeft een exclusieve tip voor medewandelaars. „Iedereen loopt het Pieterpad tegenwoordig, maar als je eens wat anders wilt moet je voor het Streekpad Nijmegen kiezen. In die route komen alle landschapssoorten die Nederland heeft bij elkaar: van uiterwaarden tot bos en duin. En het is ook nog eens goed bereikbaar.”

De Ruiter gaat de deur niet uit zonder drie essentiële zaken: een pet, water en wat Snickertjes. „Vooral de Snickers zijn cruciaal. Als je per ongeluk te lang zonder eten loopt, zit in die snack alles wat je nodig hebt. En nee, ik heb geen aandelen bij Snickers, ik ben gewoon enthousiast.”

>>>wandelaar.nl voor informatie over de boekjes van De Ruiter. Dit is het vierde deel van een zevendelige serie over wandelaars.