Schoonheid: het draaiorgel

RD-fotograaf Henk Visscher (63) verkocht als tiener ooit zijn brommer om een fotocamera te kunnen kopen. Tijdens zijn opleiding aan de grafische school in Utrecht zocht hij naar een manier om creativiteit vorm te geven – en die vond hij in fotografie.

Als in de verte klanken van een draaiorgel te horen zijn, weet je dat het centrum van de stad niet ver meer is. Een deel van het winkelend publiek mag de straatmuziek dan kitscherig en volks vinden; de meeste mensen worden er vrolijk van. Dat is de ervaring van de eigenaar van het orgel op wielen dat hiernaast is afgebeeld.

Nederland wordt steeds welvarender, maar ook het standsverschil neemt toe. Zou dat er de oorzaak van zijn dat het draaiorgel langzaamaan uit het straatbeeld verdwijnt? Feit is dat het inkomen van de draaiorgelman een goede indicator is voor de vrijgevigheid van een stad of buurt.

beeld RD, Henk Visscher

Bij wijze van proef besloot een Amsterdamse draaiorganist de P. C. Hooftstraat –de duurste straat van Nederland– eens te bezoeken. Bij de eerste winkel kreeg hij vijf euro. Bij de tweede één, de derde had geen belangstelling en bij de vierde werd hem gevraagd „op te hoepelen.” De man koos eieren voor z’n geld. Het was volgens de muzikant „een louterende ervaring.” Zijn ervaring: bij gewone mensen haal je meer op dan bij de beter bedeelden.