Samen wandelen als rustpunt

Met z’n tweeën gaan ze er regelmatig zaterdags of in de vakanties opuit. Voor het echtpaar Martin de Goffau (59) en Jolanda de Goffau (56) uit Voorthuizen zijn de wandeltochten een rustpunt. „We hebben een gezin met acht kinderen”, zegt Martin de Goffau. „Tijdens onze wandelingen hebben we even echt tijd voor elkaar, het is fijn om samen die tijd te hebben. Al lopend praten we er heel wat af.”

Het stel begon met langeafstandswandelingen in 2006. De eerste wandeling die op het programma stond: het Pieterpad. „We liepen de route van noord naar zuid, zodat we lekker de zon in het gezicht hadden”, zegt De Goffau.

In het dagelijks leven is hij directeur van Qfeedback, onderdeel van een adviesbureau voor het onderwijs. Zijn vrouw zorgt voor het huishouden.

Meestal wandelen ze etappes van zo’n 15 kilometer. Ze liepen een keer 30 kilometer, maar dat was iets te veel van het goede. „We doen het nooit meer.”

Het grote voordeel van langeafstandswandelingen is dat ze op die manier heel Nederland zien. „De afwisseling is prachtig. Je loopt op de meest afgelegen paden. Dan banjer je weer door de weilanden, tussen de koeien door, en dan klim je weer over een hek. Iedere keer staan we verbaasd over de mooie plekjes die we zien. Ons land is klein, maar de diversiteit in het landschap is groot.”

Vroeger reisden ze bijna altijd met het openbaar vervoer naar de beginplek van de wandeltocht, maar daar zijn ze mee gestopt. „Het was soms moeilijk om terug te komen. Dan zaten we ergens in een dorp zonder logische verbinding en duurde het uren voor we thuis waren. Inmiddels gaan we met de auto.”

Na het Pieterpad liepen ze het Grote Rivierenpad en nu staat het Peerkepad op het programma. De route loopt van Tilburg naar Zuid-Limburg en neemt een stukje van België mee. „We kregen van kennissen de tip dat het een hele mooie route is.”

Altijd mee in de rugzakken: de routeboekjes én de digitale navigatie. „Voor het geval dat. En het is handig om de verbrande calorieën bij te houden op onze telefoon.” Ook eten ontbreekt niet, zeker niet sinds die ene keer dat ze 19 kilometer lang zonder voedsel moesten lopen. „We dachten: Laten we eens luxe doen, we nemen geen brood mee. Onderweg komen we vast een leuk tentje tegen. Geen slim idee. Uitgerekend toen zagen we niets.”

Het hoogtepunt van de lange wandelgeschiedenis van het echtpaar? „De laatste etappe van het Pieterpad. Die liep door Limburg, het mergelgebied is prachtig. De natuur is heel anders dan we op de Veluwe gewend zijn. Onze dochters wachtten ons op het eindpunt op, toen kwam er wel wat euforie los. Mooi om een wandelroute van 500 kilometer door heel Nederland zo af te ronden.”

