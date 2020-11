Roelof Bisschop: wat is een puritein?

Wat is eigenlijk een puritein? Nadat we in aflevering 1 van deze PuriteinenPodcast samen met de Pilgrim Fathers de grote oversteek naar Nieuw Engeland waagden, volgt in aflevering 2 een flashback. We kijken achterom en vragen ons af hoe het puritanisme ontstond.

Hoe vormde zich een stroming met predikers en volgelingen die bekend stond als ‘puriteinen’? Dr. Roelof Bisschop duikt met luisteraars in de geschiedenis van het puritanisme in Engeland en Schotland. Hiermee wordt een historische basis gelegd voor het vervolg van de PuriteinenPodcast. Na deze aflevering vindt verdere verdieping plaats richting het geestelijk leven van gelovigen toen en nu. Waardoor blijkt wat de vrucht van het puritanisme is tot op heden. In aflevering 2 laat dr. Roelof Bisschop zien welke hoge prijs puriteinen betaalden voor hun opvattingen. Volgens hen diende de woordverkondiging centraal te staan. Wat praktische consequenties kreeg voor het dagelijks leven. Dat zij onderling geregeld van mening verschilden, blijft niet onbenoemd. Bisschop neemt luisteraars bij de hand en laat zien hoe de kerk geleid werd en gelovigen leden gedurende de periode van het puritanisme.

