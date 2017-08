Reisgezelschap Ichthus doet Rome aan

Hij ging niet over één nacht ijs. Klaas Schra (65) bekeek alle routes in Rome vooraf op Google Street View. De reisleider wilde weten hoe de gebouwen én hoe de straten eruitzien. Daar bleef het niet bij. Schra liep vooraf zelf alle trajecten in de Italiaanse hoofdstad. „Ik wilde hoe dan ook voorkomen dat de deelnemers vervelende hobbels zouden tegenkomen.” Eenmaal in Rome koos het reisgezelschap op advies van Schra een keer niet voor de bus, maar nam de metro naar de Sint-Paulus buiten de Muren. „Dat verliep vlekkeloos. We stonden met tien rolstoelen naast elkaar op het perron te wachten en zaten in no time in de metro.”

Schra leidde, samen met Marjolein van Manson als coördinerend verpleegkundige, van 27 juni tot en met 4 juli een reis van Stichting Ichthus naar Rome. Daaraan namen tien mensen in een rolstoel en vijftien vrijwilligers deel. Schra, lid van de gereformeerde gemeente in zijn woonplaats Zoetermeer, is in het dagelijks leven architect en daarnaast gemeenteraadslid voor de ChristenUnie-SGP.

Vorig jaar leidde hij voor het eerst een reis van Ichthus op verzoek van zijn broer en bestuurslid Henk Schra. Die trip ging naar Oostenrijk. Hij opperde het idee om een reis naar Rome te organiseren en stelde zelf het programma en de reisgids samen.

Als centraal thema koos hij ”Rome en de geschiedenis van de christelijke kerk”. De stad is wat hem betreft niet alleen het centrum van de Rooms-Katholieke Kerk, maar biedt toeristen ook veel aanknopingspunten om zich te verdiepen in de vroegchristelijke kerk. „Als je de plekken bezoekt waar Paulus en Petrus zijn geweest, gaan de brieven van deze apostelen meer voor je leven. Ook omdat de hersteld hervormde kandidaat D. H. J. Folkers tijdens de Bijbelstudies Schriftgedeelten behandelde die een link met Rome hebben. Indrukwekkend vond ik ook het bezoek aan de Scala Santa, de trap die Luther op zijn knieën beklom in de hoop hier enige rust voor zijn ziel te vinden.”

De deelnemers genoten van hun kennismaking met Rome en van de onderlinge contacten, merkte Schra. „Het viel mij net als vorig jaar op hoe blijmoedig deze mensen met een lichamelijke beperking in het leven staan. Daar kan ik veel van leren. Een deelneemster belandde vanwege een ontsteking in het ziekenhuis, maar ook zij kijkt met een goed gevoel op onze reis terug. Ik vond het pijnlijk om te merken dat mensen in een rolstoel soms niet voor vol worden aangezien. Zelfs als ze een adequaat antwoord op vragen geven, blijven sommige mensen zich enkel op de omstanders richten.”

De architect keek met bewondering naar de resten van Rome uit de tijd dat Paulus er woonde en uit de eeuwen erna. „We bivakkeerden in een hotel vlak bij de thermen van Diocletianus, een badhuiscomplex dat een oppervlakte van 3,8 hectare beslaat en in het jaar 306 in gebruik werd genomen. In de thermen konden 3000 mensen baden. Dit indrukwekkende complex laat de enorme ijver en discipline van de Romeinen zien. Ze pakten hun zaken groots aan.”

Dit is het zesde deel in een serie over Stichting Ichthus. >>rd.nl/ichthus