RDpodcast: Slechtziende moeder over opvoeden

Opvoeden valt niet mee. Maar zeker niet als je als ouder een beperking hebt. Je kinderen in de gaten houden terwijl je slechtziend bent? Rieneke de Jong weet erover mee te praten.

Ze werd geboren met albinisme en is daardoor slechtziend. Samen met haar man Wim kreeg ze vijf kinderen. De jongste is nu 10 jaar, de oudste is ondertussen het huis uit. In deze 23ste aflevering van Bij ons thuis vertelt ze over het leven van een ouder met een beperking en hoe dat gaat in de opvoeding.



