RD-documentaire over het vergaan van garnalenkotter Lummetje

Het is bijna een jaar geleden dat de garnalenkotter Lummetje, met daarop de Urker vissers Jochem Foppen en Hendrik-Jan de Vries, vergaat. Het vissersdorp verkeert dagen in grote onzekerheid.

Presentatrice Caroline Schimmel reist af naar Urk en ontmoet Maria Foppen, de vrouw van Jochem en Albert de Vries, de vader van Hendrik-Jan. Zij vertellen hoe ze die dagen hebben beleefd en hoe ze omgaan met het verlies van hun dierbaren. Ook komen de kinderen van Jochem aan het woord, een broer en zus van Hendrik-Jan en de predikanten die de families hebben ondersteund.

Elke vissersfamilie kent de gevaren van de zee, maar als geliefden je worden ontnomen, hoe houd je vast aan Gods trouw?

Documentaire

De trailer van ‘Genacht’ is hier te bekijken:

‘Genacht’ is vanaf dinsdag 24 november te zien. Bekijk de documentaire gratis, schrijf je in op www.rd.nl/lummetje en ontvang als eerste de link in je mailbox.

Deze documentaire is gemaakt door: Thomas van der Giessen, Aktefilm B.V. in opdracht van het Reformatorisch Dagblad.