Politievrijwilliger: In het holst van de nacht op een onbekend voertuig afgaan

Als hovenier is Erik Kroon actief in Harderwijk en omgeving. Vaak is hij als politievrijwilliger op vrijdag- of zaterdagavond in de gemeente Zeewolde te vinden. De 37-jarige zelfstandige vindt het aantrekken van het politie-uniform een welkome aanvulling op zijn dagelijkse bezigheden. „Je werkt in een team en beziet de maatschappij van een heel andere kant. Waar anderen een stap terug doen, doen wij juist een stap naar voren.”

Waakzaam en dienstbaar. De politieslogan is voor hem de belangrijkste drijfveer om zich bij nacht en ontij in te zetten voor de veiligheid. Kroon kwam in 2010 in dienst van het team Midden-Nederland. Het was zijn broer die hem nieuwsgierig maakte. „Natuurlijk was ik als jongen gefascineerd door zwaailichten, maar interesse kwam er pas echt doordat ik de verhalen hoorde.”

Hij heeft onder meer te maken met huiselijk geweld. „Schrijnend. Je weet dat er op sommige plekken kinderen liggen te slapen. Ik heb twee dochters, dus dan komt het dichtbij. Een enkele maal moet je mensen uit elkaar halen. Zo hadden we eens een melding op een vakantiepark. Bij de receptie troffen wij een mevrouw aan die zei dat ze door haar man, die onder invloed was, uit het huisje was gezet onder bedreiging met een mes. Ze had hem nog gebeld met de vraag of zij haar dochter met een verstandelijke beperking mocht ophalen. Hij wilde dat niet en dreigde bij aangifte zichzelf en het kind wat aan te doen. Het gaat er dan om dat de dochter zonder kleerscheuren uit de situatie wordt gehaald. Er is een arrestatieteam ingeschakeld en de man is aangehouden. Dan haal je toch weer opgelucht adem.”

Kroon deed de ‘oude’ opleiding tot surveillant. Hij draagt geen vuurwapen. „Ik heb dat nooit als een beperking ervaren. Als er van extreem geweld sprake is, gaan wij er niet direct op uit. We blijven wel op de achtergrond aanwezig.”

Zeewolde kent een groot grondgebied dat zich uitstrekt tot aan Biddinghuizen en Lelystad en de randmeren. In de praktijk betekent dit dat er veel wordt gereden tijdens de surveillancediensten. „Soms rijden we wel 100 kilometer tijdens een dienst.” Een belangrijk deel van de aandacht gaat uit naar het verkeer. „Er wordt hier algauw te snel gereden. We zijn altijd waakzaam. Als je in het holst van de nacht op een industrieterrein een onbekend voertuig ziet staan, ga je erop af.”

Ook bij ongevallen staat hij vooraan. „Er wordt van je verwacht dat je direct hulp verleent.” Zolang hij voldoening beleeft aan het werk wil hij het voortzetten. „Door mijn dagelijkse bezigheden hoef ik niet ’s avonds naar de sportschool, zodat ik tijd heb om maatschappelijk iets te betekenen. Dat geeft me voldoening. Zolang dat het geval is, wil ik er graag mee doorgaan.”

Dit is het slot van een serie over politievrijwilligers.