Podcast ‘Bij ons thuis’: Jan Bouw: Opvoeden doe je samen

Als vader van negen kinderen en opvoeder van een aantal pleegkinderen, weet Jan Bouw waar hij over praat. In een nieuwe aflevering van de podcastserie ‘Bij ons thuis’ zet hij in op luisteren, luisteren, luisteren.

Samen met zijn vrouw Ietje vormt Jan een hecht duo. Ze vullen elkaar aan en kennen elkaars sterke en zwakke punten. Hoe krijg je zoveel openheid in je relatie, zodat je huwelijk de stormjaren van opgroeiende kinderen en pubers aankan? Volgens Jan is het van groot belang dat je in verbinding blijft. Dat kan! Jouw voorbeeld vormt een kind voor het leven. In je gedrag, maar ook door de thema’s die je aansnijdt.

Luister hier naar alle podcasts van het RD

Het onderwerp seksualiteit moet je daarbij volgens Jan niet uit de weg gaan. Te kostbaar om niet te bespreken. Want waar is dit veiliger dan binnen de open sfeer van het gezin? Jan begeleidt vanuit het Kersten Centrum gezinnen met opgroeiende pubers, als het klem loopt. Zijn motto: luisteren, luisteren, luisteren. Laat je inspireren door de jarenlange ervaring van een opvoeder die ervan houdt.



om het document te tonen en ververs dan de pagina. Het document kan niet getoond worden, omdat het mogelijk is dat het cookies plaatst die volgens uw cookie-instellingen niet toegestaan zijn. Sta alle cookies toe om het document te tonen en ververs dan de pagina.

Luister de Podcastserie ‘Bij ons thuis’

Een wekelijkse podcast over christelijke opvoeding. Redacteur Mariska Dijkstra-Wolters praat met tal van interessante gasten over verschillende aspecten van het opvoeden.

Luister naar de beschikbare afleveringen en abonneer je op Bij ons thuis via itunes, Spotify of je eigen podcast-app (zoek op Bij ons thuis). Je kunt de afleveringen ook beluisteren via www.refdag.nl/bijonsthuis