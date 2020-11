Peter van Olst: Jongeren stellen andere vragen

In een gevoelscultuur is ‘waarheid’ een lastig begrip. Dat merken jongeren, maar ook hun opvoeders. Peter van Olst worstelt met de cultuur anno nu. Hij merkt dat jongeren andere vragen stellen dan vroeger.

De wereld is veranderd en daarmee ook hun ervaring van de werkelijkheid. Peter van Olst werkte als zendeling voor de ZGG in Zuid-Amerika, nu is hij docent bij Driestar Educatief. Hij duidt zichzelf aan als een worstelaar. Toch is hij niet mistroostig. Wat drijft hem? Welke vragen hoort hij van jongeren en op wat voor manier wil hij antwoorden vinden? Hoe vormt hij jongeren? Mariska Dijkstra-Wolters verkent met Peter van Olst de vragen van nu. Opvoeders hebben de opdracht om jongeren te vormen. Tegelijkertijd maken zij niet alles mee van wat jongeren zelf wel mee maken. Welke kernwaarden dienen opvoeders in élk geval over te brengen? Daarover meer in deze aflevering van de Podcast ‘Bij ons thuis’.

Luister de podcast:



om het document te tonen en ververs dan de pagina. Het document kan niet getoond worden, omdat het mogelijk is dat het cookies plaatst die volgens uw cookie-instellingen niet toegestaan zijn. Sta alle cookies toe om het document te tonen en ververs dan de pagina.

Wordt de podcast niet goed weergegeven? Klik dan hier

In dit tweede seizoen van ‘Bij ons thuis’ betrekken we jou als luisteraar graag bij de uitzendingen. Heb jij een vraag over ‘bidden met kinderen’, ‘sfeer in het gezin’ of vraag jij je af of je moet kiezen voor de mening van ‘school’ of ‘je kind’ als er problemen zijn? Dien deze vraag dan in via podcast@refdag.nl. Samen maken we er een mooi seizoen van. Iedere week de nieuwste podcast in je mailbox? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief via rd.nl/nieuwsbrief-podcast