Pakketje ophalen en oudere ontmoeten in verzorgingshuis

Een pakketje ophalen en een praatje maken met ouderen in een woon-zorgcentrum. Het kan bij de sociale afhaalpunten in Zaandam en Aalsmeer. Vier verzorgingshuizen doen sinds een jaar dienst als ophaalpunt voor pakketjes. Laten buurtbewoners daar een pakketje bezorgen? Dan staat daar wel een praatje met een oudere in de koffiekamer tegenover.

Een jaar geleden ontstond dit idee bij reclamebureau Etcetera. „We lazen het bericht dat er veel eenzaamheid is onder ouderen. In diezelfde tijd werd bekend dat mensen veel pakketjes online bestellen”, vertelt initiatiefnemer Wouter Voges van het reclamebureau. „Die twee dingen kunnen we combineren, dachten we. Zo is het idee geboren.”

Het bedrijf ging op onderzoek uit. Hoe realistisch is dit idee? Zitten mensen erop te wachten? „We gingen hierover in gesprek met verpleeghuis De Luwte in Amstelveen. Daar waren ze enthousiast over het idee.” Dus startte Etcetera daar met een pilot van het ”sociaal afhaalpunt”.

Nu, een jaar verder, zijn er vier van deze afhaalpunten: drie in Amstelveen en een in Zaandam. Ze bevinden zich allemaal in een woon-zorgcentrum waarbij de receptionist de pakketjes die bij de bewoners op tafel liggen, continu in het zicht heeft. Voges: „Het concept is in een ver stadium en klaar om volgend jaar landelijk uitgerold te worden.”

Wat vinden de senioren ervan? „Toen we van tevoren aan een aantal ouderen vroegen of er behoefte aan was, reageerden ze terughoudend. „Ik ben niet eenzaam, voor mij hoeft het niet”, zeiden ze dan.”

Volgens Voges was dat een eerste reactie op iets wat ze niet kennen. „Nu de pilot een jaar draait, zijn de bewoners enthousiast. Ze vinden de praatjes prachtig. Je merkt dat hun leefwereld klein is geworden. Natuurlijk hebben ze elkaar, maar als je jaren bij elkaar woont, raak je uitgepraat.” Het project leidde tot wat het reclamebureau hoopte: „Heerlijke gesprekken over alledaagse onderwerpen.”

Het project zal niet bij ieder woon-zorgcentrum uit de verf komen. De twee vereisten voor het afhaalpunt zijn de aanwezigheid van een gemeenschappelijke ruimte en een receptie die toezicht heeft op deze ruimte. Voges: „De zorginstelling houdt in de gaten wie er binnenkomt. Als iemand een pakketje komt ophalen, begeleidt de receptionist deze persoon naar de ruimte waar de mensen zitten en de pakketjes liggen.”

Zorgpersoneel heeft te kampen met werkdruk. Brengt dit dan niet veel rompslomp met zich mee voor de medewerkers? „Over deze vraag is nagedacht voor de pilot van start ging, we moeten tenslotte realistisch blijven”, vertelt Voges. „Zo’n organisatie kan niet te veel mensen per dag aan. Gelukkig maken er geen honderden mensen gebruik van.”

„Bij zorgcentrum De Luwte komen gemiddeld zes mensen per week langs om hun pakketje op te halen. Het gaat ons niet om de grote aantallen, maar om de kwaliteit: als er een paar mensen zijn die een leuk gesprek met een oudere voeren, is het geslaagd.”