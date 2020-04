Online: Corona zorgt voor digitale doorbraak

Online afspreken met vrienden en familie, videobellen met collega’s en thuis meekijken met de kerkdienst. Tot voor kort deed ik het nooit, of zag ik de meerwaarde niet. Inmiddels zijn deze vormen van communicatie niet meer weg te denken uit mijn leven. Ook niet als de coronacrisis voorbij is, verwacht ik.

Sommige vrienden wonen niet in de buurt. Ik spreek ze vooral via WhatsApp. Een enkele keer bellen we. Bij elkaar op bezoek gaan komt er niet vaak van. De coronacrisis zorgde voor een nieuw inzicht. Waarom niet eens online afspreken? Het bleek een schot in de roos. De een kon meteen zijn pasgeboren baby tonen, terwijl de ander een rondleiding gaf door zijn nieuwe huis. Aan de maximale spreektijd van veertig minuten van het programma Zoom hadden we lang niet genoeg.

Ook mijn vader en moeder ontdekten het beeldbellen. Op bezoek gaan is even een minder goed idee, en met af en toe een foto of video van hun kleindochter nemen ze geen genoegen. Terwijl mijn dochter van drie maanden het hele gesprek de andere kant op kijkt, hebben opa en oma het idee echt even contact te hebben gehad met hun kleinkind.

Live meekijken met de kerkdienst was nooit mogelijk, al zou het soms best handig zijn met een baby. Thuis de dienst volgen zou shopgedrag bevorderen en ervoor zorgen dat mensen gemakkelijk thuisblijven. En bovendien moet de computer eigenlijk uitblijven op zondag. Sinds de coronacrisis lijken de bezwaren even geparkeerd. Zelf kan ik meekijken via YouTube. Het beeld geeft verbondenheid en betere concentratie. Collectegeld kan tijdens de dienst overgemaakt worden via Tikkie.

Ook Bijbelstudie en koorrepetitie gaan prima via Zoom. Er worden extra meditaties uitgezonden, onlinebidmomenten georganiseerd, de initiatieven zijn niet meer bij te houden. De agenda, die de eerste week na de coronamaatregelen helemaal leeg was, vult zich snel weer. Dat deed iemand verzuchten of we deze periode ook nog gebruiken om tot rust te komen en ons te bezinnen.

Deze crisis zou weleens een doorbraak kunnen zijn op digitaal gebied. Tot voor kort werd er door een beperkt aantal collega’s onderling gechat. Nu door iedereen. Opa en oma nemen straks geen genoegen meer met alleen het gekraai van mijn dochter tijdens het wekelijkse belletje. Gemeenteleden die niet in staat zijn naar de kerk te komen zijn gewend geraakt aan de dominee in beeld. Ze zullen de camera niet graag missen.

De webredactie belicht in deze rubriek de wereld van de onlinemedia.