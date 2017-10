Moeders van kinderen van groep 1a van de Johannes Calvijnschool in Leerdam trokken afgelopen maandag hun trouwjurk weer aan om mee te lopen in een bruidsmodeshow in de kleutergymzaal van de school.

De aanleiding voor deze gebeurtenis was het aanstaande huwelijk van de juf van groep 1a. Dat leverde een fraaie foto op het schoolplein op, die werd geplaatst op de website van het Kontakt.