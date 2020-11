Volgende week is het de 'Week van het Leven'. In deze videoserie ontmoet Caroline Schimmel drie vrouwen die voor een ingrijpende keuze kwamen te staan. In deze tweede aflevering vertelt Mirjam haar verhaal.

Mirjam raakt zwanger en is dolgelukkig. Bij de termijnecho heeft de echoscopiste slecht nieuws: hun kindje heeft een verdikte nekplooi. Mirjam en haar man worden doorverwezen naar het ziekenhuis en na elk onderzoek krijgen ze te horen dat ze ook voor abortus kunnen kiezen. Mirjam: „Ik was zo boos en verdrietig. We kwamen daar voor haar gezondheid en niet om een einde te maken aan haar leven.”

Tijdens de twintigwekenecho blijkt dat hun dochter een hartafwijking heeft en dat de nieren er anders uitzien. De artsen denken aan een chromosoomafwijking. Mirjam: „Met ruim 35 weken kwam Rachel ter wereld. Een week na haar geboorte werd duidelijk dat ze trisomie 13 had.” Tien weken mogen Mirjam en haar man voor hun dochter zorgen. „Ik ben zo dankbaar dat we haar hebben mogen leren kennen. Ze was zo geliefd en zo welkom. Rachel is voor altijd in ons hart, tot we haar weerzien.”

Mirjam kreeg een dochter met trisomie 13 | Week van het Leven #2

Wil je meer lezen over het verhaal van Rachel? Kijk op www.annarachelcappon.com.

Deze videoserie is tot stand gekomen in samenwerking met Platform Zorg voor Leven. Meer weten? Ga naar www.weekvanhetleven.nl.