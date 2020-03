Met wijkagent Jaap op patrouille in de Rotterdamse Tarwewijk

De politie schreeuwt om mensen, zeker in de grote steden. Voor Rotterdamse agenten is zelfs een speciaal kaartje gemaakt om nieuwelingen te werven. Wat je ook van het werk vindt, eentonig is het niet. Een avonddienst in de Tarwewijk.

Het politiebureau van Rotterdam-Zuid staat pal aan het Zuidplein. Tegen halftwee arriveert wijkagent Jaap (61), werkzaam in de Tarwewijk. De kantoorruimte van de wijkagenten is gesitueerd op de eerste verdieping, waar hij zich omkleedt en de documenten in zijn postkluis bekijkt.

14.00 uur In een zaaltje op de bovenste verdieping zijn dertien agenten bijeengekomen voor de briefing door Bob, chef van de ochtenddienst. Hij begint met een ”lijkvinding op de zuidhoek.” Daarna verschijnt het beeld van een onguur type op het scherm. „Deze meneer heeft zijn enkelband doorgeknipt, dus attentie graag.” Dezelfde alertheid is gewenst ten opzichte van gekloonde bedrijfsvoertuigen waarmee duistere praktijken worden uitgevoerd. „Kijk even verder dan de buitenkant van die auto.”

De dames en heren op de volgende foto’s hebben lichtere delicten gepleegd, maar aanhouding blijft wenselijk. „Deze meneer heeft een raar briefje achtergelaten. En hier nog iemand die we allemaal kennen. Nu heeft hij veertien auto’s te grazen genomen.”

„Een onverbeterlijk ventje”, stelt een van de agenten vast.

Controle bij het “Balkon aan de Maas”. beeld RD

14.30 uur Op de begane grond, waar de cellen zijn te vinden, wordt een bekende binnengebracht. Het maken van een foto en afnemen van vingerafdrukken is dus niet nodig. In de kleedruimte verwijdert hij onder toeziend oog van een agent zijn oorbellen en andere zaken waarmee hij zich kan beschadigen.

15.00 uur Met een kogelvrij vest onder de jas klimmen we in de VW Touran. „Ideale wagen voor dit werk”, vindt Jaap, behalve agent verpleeghuispastor. We zijn nog geen vijf minuten op pad als hij een scooterrijder met een vrouw en kind achterop dwingt te stoppen. De bestuurder doet zichtbaar zijn best om zijn agressie te bedwingen. Het voertuig heeft hij twee uur geleden gekocht. Via zijn smartphone stelt Jaap vast dat het verhaal klopt, maar een verzekering ontbreekt, net als een rijbewijs.

De smartphone geeft de wijkagent toegang tot de administratie van de Rijksdienst voor het Wegverkeer, het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen, de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens en het justitiële BVI-systeem, de database van mensen met een strafblad. „Aardig waslijstje, maat”, stelt de agent vast terwijl hij langs alle delicten scrolt. Voor deze keer wil hij de ex-delinquent matsen. „Ik bekeur je alleen voor rijden zonder rijbewijs. Onder voorwaarde dat je de scooter nú via je telefoon laat verzekeren.” De dader knikt. Hij heeft weinig keus.

15.30 uur Vast onderdeel van het rondje door de Tarwewijk is het Balkon aan de Maas, de enige plek in de wijk waar bewoners buiten alcohol mogen nuttigen. Bij mooi weer is het terrein, in de volksmond Balkan aan de Maas, gevuld met beschonken volk. In een geparkeerde Audi zit een potige knaap met zijn vriendin. Met de auto is niets mis, de 19-jarige bestuurder heeft al heel wat op z’n kerfstok. „Gaat het tegenwoordig goed met je?” informeert Jaap. Breed lachend steekt de jongeman een duim omhoog. Het meisje is zichtbaar verbaasd door de conversatie. „Het kan geen kwaad als ze zich even gaat verdiepen in zijn achtergrond”, constateert de politieman als hij weer in de auto zit.

15.45 uur Bij coffeeshop Maashaven stopt de wijkagent voor een kort bezoek aan de eigenaar en zijn helper. Ze mogen de drugs niet inkopen, wel verkopen. „Zowel voor ons als voor de shophouders is het een kromme situatie”, vindt Jaap. „We houden contact met elkaar om overlast te voorkomen. Een paar weken geleden was er bij een andere coffeeshop in de Tarwewijk nog een schietpartij.” De uitbater begroet de wijkagent joviaal en is meteen bereid om uitleg te geven over zijn nering. Waarbij hij vooral de medicinale betekenis bij pijnklachten benadrukt.

Controle fietstassen. beeld RD

15.55 uur Een medewerkster van de meldkamer laat weten dat een jongen met donker uiterlijk en grijze trainingsbroek een meisje bedreigt met een mes. Met hoge snelheid, de zwaailichten aan, stuurt Jaap de Touran door de smalle straten. Bij aankomst zijn de collega’s van de bus voor 1-1-2-meldingen al gearriveerd. Volgens de laatste informatie is de knaap het portiek van huisnummer 98 binnengegaan. De agenten uit de bus klimmen de trap op, de voorste met een schild, zijn collega’s met de hand op het pistool. Terwijl ze het pand doorzoeken, maakt Jaap een rondje door de buurt. Voor het geval de dader via het balkon en de regenpijp de woning alweer heeft verlaten. Na enkele minuten krijgt hij te horen dat de jongen is ingerekend.

16.30 uur Er is een achtervolging gaande door de Maastunnel richting Zuidplein, waarschuwt de meldkamer. „Een kleine zwarte auto met het getal 30 in het kenteken. Hij heeft inmiddels een paar auto’s geramd.” Even later klinkt vanuit de speaker dat de man de auto heeft verlaten en waarschijnlijk de supermarkt aan de Dorpsweg is binnengegaan. Binnen enkele minuten staat een batterij politiemensen voor het pand. Een aantal van hen gaat naar binnen voor inspectie. Zonder resultaat. De vogel zit elders.

16.55 uur Een meisje van 11 uit Heinenoord dat voor het eerst met het openbaar vervoer reist, is in de verkeerde bus gestapt. Haar telefoon is uitgevallen. Mogelijk is ze uitgestapt op het Zuidplein. Jaap rijdt er meteen naartoe. Mocht het meisje de politiewagen zien, dan is ze hopelijk zo slim zich te melden.

17.40 uur Achter de Victory Outreach Church staan twee mannen met mutsen op het hoofd. Over de bagagedragers van hun fietsen bungelen fietstassen. Samen met collega Ron (64), die hem intussen vergezelt, inspecteert Jaap de inhoud, terwijl de beide illegalen toekijken. Een van de twee is verslaafd aan harddrugs en kreeg recent een proces-verbaal voor inbraak, geeft het BVI-systeem aan. Uit de tassen komt allerlei ongeregeld goed, een set injectienaalden en een voorraad inbrekersgereedschap tevoorschijn. De meldkamer laat weten dat het meisje is gevonden. Er is ook goed nieuws.

19.05 uur De schafttijd is voorbij, de twee wijkagenten gaan op pad voor een ”stopgesprek” met een figuur die zijn ex-vriendin stalkt. Ron opent de centrale deur van de portiekwoningen met een loper van de woningcorporatie. Jaap plaatst het rubberen matje tussen deur en kozijn, zodat collega’s zo nodig meteen naar binnen kunnen. De deur van het betreffende pand wordt geopend door een zwaarlijvige Rotterdammer die laat weten dat hij zijn huisgenoot eruit heeft geknikkerd. „In juli al. Ik had geen zin meer in bezoek van gerechtsdeurwaarders.” Hij staat nog wel ingeschreven op dit adres, maakt het bevolkingsregister duidelijk. „Dat begrijp ik niet”, reageert de huisbaas verbaasd, al moet hij erkennen dat de post voor de stalker inderdaad nog steeds bij hem wordt bezorgd. Ron neemt de stapel door. „Interessante collectie”, mompelt hij terwijl Jaap het BVI-systeem raadpleegt. „Kijk, hier is meneer. Stevig strafblad.”

Vechtpartij bij metrostation Maashaven. beeld RD

19.40 uur Een notoire bedelaar die net wat geld heeft afgetroggeld van een automobiliste zag de politiewagen niet aankomen. „Het was mijn schoonzus...”, probeert hij. „Je gaat niet zitten liegen, ik heb je gewaarschuwd”, onderbreekt Ron. „Je kunt elke dag een portie eten krijgen bij Victory Outreach, dus je hoeft niet te bedelen.”

„Nu krijg ik een boete, zeker?”

„Ja, dat had ik je de vorige keer gezegd. Plus een wijkverbod.”

„Is goed, meneer”, antwoordt de zwerver minzaam.

„Het onveiligheidsgevoel in deze wijk is al hoog”, zegt Jaap. „Daarom willen we geen gebedel.” „Deze doet overigens nooit moeilijk”, vindt Ron. „Het is meneer voor en meneer na.”

20.25 uur Bij metrostation Maashaven is een vechtpartij aan de gang. Bij aankomst van de wijkagenten is de strijd tussen de twee Oost-Europeanen al gestreden. De een doet met opzwellend oog zijn verhaal tegen een agent van de 1-1-2-bus, de ander wordt verderop ondervraagd. Ron noteert naam en adres van de melder, een studentikoos type. „Het ging er stevig aan toe, dus ik dacht: laat ik maar even bellen.”

21.10 uur De meldkamer geeft een incident bij de Poolse supermarkt aan de Katendrechtse Lagedijk door. Met trillende handen doet een jonge medewerkster haar relaas. Een alcoholist werd afgelopen zaterdag boos omdat hij binnen niet mocht drinken. Een klant heeft hem daarop met stevige hand buiten de deur gezet. „Nu heeft hij me bedreigd met een tapijtmes. Ik ben bang.”

„Zodra je hem ziet 1-1-2 bellen”, adviseert Jaap. „Dan zijn we er met een paar minuten.”

21.30 uur De twee agenten keren terug naar hun kantoor, voor het administratieve werk. „Een doorsnee-avonddienst”, zegt Jaap. „Over gebrek aan afwisseling hebben we hier nooit te klagen. Dat blijft de charme van dit werk.”