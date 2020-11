Met de Pilgrim Fathers naar Amerika

Vierhonderd jaar geleden vertrok een groep puriteinen naar Amerika. Nadat deze Pilgrim Fathers enkele jaren in Nederland woonden. Het beloofde land lag echter aan de overkant. Met de naderhand legendarische oceaanzeiler ‘The Mayflower’ kozen zij het ruime sop. Deze puriteinen verlangden naar een nieuw Kanaän. Anderen die hen naderhand volgden spraken over ‘A City Upon a Hill’. Wat dreef hen? Waarom lieten zij alles achter, om op onbekend terrein een nieuw bestaan op te bouwen?

Albert-Jan Regterschot en Steven Middelkoop reizen in deze PuriteinenPodcastserie met de Pilgrim Fathers mee naar Amerika. Vanuit Leiden, via Engeland, naar de nieuwe wereld. Onderweg ontmoeten zij tijdens deze serie interessante gasten, die zowel historisch als theologisch vensters openen op de wereld van de puriteinen. Deze eerste aflevering vormt een introductie. Hierdoor krijg je zicht op de reis die werd afgelegd en de ontberingen die de puriteinen leden bij hun aankomst in Amerika.

Luister de podcast:



