Met cliënten Ontmoeting op zoek naar hoopvolle verhalen

Verslaafd, dakloos, in de gevangenis. Voor de cliënten van Ontmoeting was dit realiteit. Ze weten ook dat verandering mogelijk is. „Er is toekomst als je je leven in Gods handen legt.”

Joseph Fornah (52) zit met zijn handen in het haar. „Ik ben in 2007 uit Sierra Leone gevlucht omdat mijn leven gevaar liep en ik heb nog altijd geen verblijfsvergunning”, vertelt hij tijdens het voorstelrondje. „Nee, ik heb geen dak boven mijn hoofd, maar kan gelukkig gebruikmaken van de nachtopvang in de Rotterdamse Pauluskerk. Laten we als christenen nadenken over dit soort situaties.”

Erik (53) –hij wil niet met zijn achternaam en foto in de krant– is dankbaar dat hij op de weg terug is. „De thuishavens van Ontmoeting, waar cliënten begeleid wonen, zijn van grote waarde geweest. Daar begon mijn verandering.” Erik geniet tegenwoordig weer van koken en sporten. „Ik doe vrijwilligerswerk in de keuken van restaurant Hotspot Hutspot in Rotterdam en in een kringloopwinkel in die stad.”

Vijf cliënten van Ontmoeting, de communicatiemedewerkers Dianne Timmermans en Rianne Breeman, en pastoraal werker Teunis Rijneveld van deze stichting doen hun zegje tijdens een brainstormsessie in de kamer van de RD-hoofdredacteur. Ze buigen zich samen met de RD-redacteuren Michiel Bakker, Aline de Bruin en Gert de Looze over de invulling van een speciale bijlage.

ontmoetingverhalen

„Wij kunnen op de redactie alles zelf bedenken, maar er ook voor kiezen om jullie naar ideeën voor artikelen te vragen”, legt redacteur Michiel Bakker uit. Ramiro Muñoz Carvajal (40) zou aandacht voor het thema naastenliefde mooi vinden: „Dit komt onder andere tot uiting in het dienen van mensen die je niet kent.”

„Een goed punt”, valt Andreas Manuela (61) hem bij. „Ik heb zelf de waarde van naastenliefde ervaren. Ik zie het als Gods leiding in mijn leven dat ik met jullie mag nadenken over de krantenbijlage. Het zou mooi zijn als daarin hoopvolle verhalen met een gouden randje een plekje kregen.”

Sjoerd-Martijn Siegers (44) pleit er ook voor om een hoopvolle boodschap in het katern te laten doorklinken. „Ik heb vaak geprobeerd zonder God te leven. Maar als ik dacht het zelf te kunnen, ging het weer mis. Sinds ik mijn leven in Gods handen heb gelegd, kan ik de zaken beter overzien.”

Aline de Bruin noteert de ideeën op een flip-over. Manuela: „Vanuit het duister naar het licht. Gebrokenheid en herstel. Gevonden op het moment dat je dacht verloren te zijn: dit zijn thema’s die mij aanspreken.”

Muñoz Carvajal: „Geef ook aandacht aan het thema dienen. Het is niet moeilijk om er te zijn voor iemand van wie je houdt. Ik ervaar bij de mensen van Ontmoeting wat werkelijk dienen is: zij ontfermen zich over degenen die ze niet kennen.” Breeman is blij dit te horen. Toch benadrukt ze: „In deze special staan niet wij, maar jullie als onze cliënten in de schijnwerpers.”

Bakker sluit hierbij aan: „Het zou mooi zijn om met iemand langs plekken te gaan die zijn levensfasen markeren.” Rijneveld: „Kan er aandacht komen voor gokverslaving? Tijdens een voorlichtingsbijeenkomst vroeg de moeder van een gokverslaafde zoon aan Sjoerd-Martijn om raad.” Siegers: „Ik heb die moeder geadviseerd haar zoon het huis uit te zetten, hoe hard dit ook klinkt. Een gokker manipuleert en zal elke kans benutten om aan geld te komen.”

Het grote witte vel van de flip-over raakt langzaam vol. Rijneveld: „Misschien kunnen we een burgemeester of wethouder vragen wat hij aan de woningnood in Rotterdam wil doen.” Muñoz Carvajal: „Ik denk dat mijn oudste zoon, Ezechiël, best wil vertellen hoeveel verdriet de scheiding van zijn ouders hem heeft gedaan.”